Ministryně Maláčová: Začne boj o peníze na důchody | E15.cz

Dlouhodobé financování důchodů na dluh by nemělo být standardem. Důstojné peníze si ale zaslouží i stávající penzisté. Daňová reforma, která by měla nalézt další zdroje, ještě chvíli potrvá, říká ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Vláda se dohodla na jednorázovém příspěvku pro penzisty včetně lidí s nárokem na invalidní a pozůstalostní důchod ve výši pět tisíc korun, který dostanou v prosinci. Bylo nutné se kvůli tomu měsíc přetahovat s hnutím ANO, kdo je větší grand a přidá víc?

Také mě překvapovalo, že skoro každý den byly změny. Klíčové ale je, že to nakonec dobře dopadlo. S koaličním partnerem jsme se shodli na prosazení sociálnědemokratického návrhu.

Co kritika opozice, podle níž jde o uplácení voličů před podzimními krajskými a senátními volbami?

Například ODS v roce 2006 slibovala penzistům tisícovku měsíčně navíc, tak nevím, o čem mluví. To by bylo dvanáct tisíc za rok, zatímco naše vláda dá jednorázově pět tisíc. Před čtrnácti lety navíc nebyl koronavirus, potraviny a další věci nebyly tak drahé. Zároveň byly mnohem nižší mzdy.

Načasování nezapadá do předvolební kampaně?

Museli jsme se dohodnout už teď, abychom to stihli včas připravit a schválit. Je třeba počítat alespoň se dvěma až třemi měsíci. Česká správa sociálního zabezpečení má takto nastavené IT systémy. Nejpozději na konci září musí být vše, co se týká valorizace, hotové. To nám ukládá zákon.

Budete zvedat i valorizaci?

Ta zůstane podle zákona, v průměru bude činit 840 korun měsíčně. Kdybychom kromě schválení jednorázového příspěvku ještě navyšovali valorizaci, byla by to už velká technická změna. Nyní budeme poprvé v historii ČSSZ administrovat zákonnou valorizaci k 1. lednu a zároveň chystat příspěvek na výplatu v prosinci. Jde o tři miliony důchodů. Proto bylo nutné se s ANO dohodnout, jestli půjdeme cestou jednorázového příspěvku nebo zvýšení valorizace. S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem jsme začátkem srpna navrhli buď jednorázový pětitisícový příspěvek, nebo zvýšení valorizace o čtyři sta až pět set korun měsíčně. Dopadlo to tak, jak jsme chtěli. Když ale pan premiér přišel s šesti tisíci, řekli jsme dobře, může to být i šest tisíc.

Sehrálo roli i to, že 15 miliard korun na pětitisícový bonus vezmete z půlbilionového schodku státního rozpočtu, který byl schválen už na letošní rok?

V rámci deficitu máme téměř stočtyřicetimiliardovou vládní rezervu, která nebyla úplně rozklíčována. Nevěděli jsme, co nás do konce roku čeká, a nevíme to ani teď. Je teprve konec léta. Za pozitivní považuji, že rozpočet na příští rok nebude jednorázovým příspěvkem nijak dotčen.

Proč nepřidáte i samoživitelkám nebo rodinám s dětmi s nižšími příjmy? Koronakrizí jsou zasaženy také.

Samoživitelky jsou moje dlouhodobá priorita, velmi si uvědomuji jejich těžkou situaci. Proto jsem prosadila tak nadstandardní ošetřovné i rodičovskou 300 tisíc korun. Vláda navíc jednomyslně schválila můj návrh na náhradní výživné za neplatiče alimentů, pro který máme podporu ve sněmovně. Co se týče rodin s dětmi, i tady zpracováváme řadu návrhů. Navíc spousta rodičů nepřišla o práci díky programu Antivirus, v němž je osm set tisíc zaměstnanců. I živnostníkům vláda odpustila na půl roku sociální a zdravotní pojištění. A pracovníkům v sociálních službách jsme teď poslali mimořádné odměny. V mém resortu tedy dostali pomoc všichni až na důchodce.

Stále jste nepředložila penzijní reformu. Diskutujete s ministryní financí Alenou Schillerovou z čeho ji financovat?

Změny v důchodovém systému nejsou možné bez daňové reformy. To musí jít ruku v ruce. Důchodová reforma vázne i na tom, že všichni o ní jen mluví. Vážně to nemyslí nikdo z našich politických konkurentů.

Popíráte, že některé opoziční strany mají konkrétní opatření v programech?

Kromě ČSSD o žádném skutečně propracovaném návrhu nevím. Třeba TOP 09 říká, že musíme investovat do zlata, což je absurdní. Velmi podrobně jsme se s předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody Danuší Nerudovou bavili i se zástupci ODS a dalšími politickými subjekty. I když se neshodujeme v detailech, žádná z devíti parlamentních stran neříká, že směr, kterým komise jde, je špatný. Ostatně to potvrzuje i nedávná zpráva OECD.