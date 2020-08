Žádná důchodová reforma není možná, je to jen chiméra akademiků, řekl Rusnok | E15.cz

„Žádná důchodová reforma nebude, je to jen chiméra akademiků,“ řekl bývalý předseda úřednické vlády, podle kterého je připravovaná reforma Komise pro spravedlivé důchody jen dalším politickým pokusem, který se opakuje s každou vládou. „Důchodová reforma ani nemůže existovat, leda na papíře. Není prostě proveditelná v zemi se silně stárnoucí populací a s rozvinutým důchodovým systémem. To jde jen v diktatuře,“ dodal Rusnok.

Podle Rusnoka je jedinou cestou odsouvání důchodového věku a hledání dalších zdrojů příjmů penzijního systému vedle výběru sociálního pojištění. Důchodový věk se za několik let postupně dostane na 65 let, u této hranice ho zmrazila minulá vláda. „Zastropování je nesmysl. Přinese jen bolest dalším vládám, které věk budou muset odstropovat,“ míní guvernér.

Šéfka důchodové komise a ekonomka Danuše Nerudová připouští, že pro úspěšně provedení důchodové reformy je třeba silná důvěra obyvatelstva ve stát a naopak, což v Česku není. „Za třicet let nebyla tato země schopna vytvořit důchodovou reformu. Žádná z politických stran si nevěřila. To se musí změnit,“ řekla Nerudová, která s názorem Rusnoka, že jde jen o akademickou debatu, nesouhlasí.

Konkrétní reformu chce komise a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představit ve druhé polovině října. Hlavní myšlenkou reformy je rozdělení prvního veřejného důchodového pilíře na dva. Z nultého pilíře by se vyplácel základní solidární důchod a z prvního pilíře by se vyplácela zásluhová část podle odpracovaných let či počtu vychovaných dětí. Nultý pilíř by se platil z daní, první z odvodů. „Doufám, že to projde do konce volebního období této vlády,“ uvedla Nerudová. Rusnok to označil za hru s čísly.

Důchodového systému se dotkne také návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na zavedení dlouhodobého účtu investic. To znamená, že by si lidé mohli prostřednictvím účtu spořit na důchod pomocí investic do akcií, dluhopisů či fondů. Stát by takový účet ohodnotil stejně jako životní nebo penzijní připojištění. Nerudová takovou možnost vítá, byť Češi podle ní nejsou zvyklí investovat. Rusnok je i k tomuto návrhu skeptický. „Je to plýtvání veřejnými prostředky,“ řekl.

Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Experti upozorňují na to, že důchodový systém nebude beze změn udržitelný. Nerudová řekla, že bez úprav by poměr průměrné penze k průměrné mzdě mohl klesnout na 22 procent. Nyní je asi na dvou pětinách.