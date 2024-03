Narodil se v srbském Bělehradě, ale už tři desítky let, tedy víceméně celý svůj profesní život, je úzce spjat s Prahou. Od počátku nového tisíciletí byl nedílnou součástí skupiny developerů podílející se na rozsáhlé revitalizaci pražského Karlína, respektive jeho proměně ve čtvrť, jež dnes patří mezi nejatraktivnější místa v metropoli. Po dvanácti letech působení ve společnosti Karlín Group založil Milorad Miško Mišković v roce 2013 svoji vlastní developerskou firmu - Karlin Port Real Estate, která nedávno koupila zchátralé Nádraží Vyšehrad. Vzniknout by zde mělo 170 mikrobytů a ateliérů. „Podobné projekty už dávno osvědčily na mnoha dalších trzích - ve Spojených státech, Anglii a ve Francii,” říká developer.

Kdy jste jel naposledy vlakem?

To už je poměrně dávno. Přiznávám, že většinou cestuji autem či letadlem. Nicméně tuším, kam touto otázkou směřujete...

Napadlo mne, zda pro vás vlaková nádraží nemají nějaké zvláštní kouzlo. Přece jenom se velmi často jedná o zajímavé budovy, do jejichž stěn jsou navíc vepsány tisíce příběhů. Jakým příběhem vás oslovilo to Vyšehradské?

Příběhem kulturní památky s geniem loci, která navzdory své secesní kráse a skvělému umístění nebyla od šedesátých let minulého století využívána, a tak postupně chátrala a hrozil jí zánik.

Jak je to dlouho, co jste o její koupi začali uvažovat?

Od okamžiku, kdy jsme se začali nádražím Vyšehrad zabývat, uplynuly dva roky. Sedmnáct měsíců pak trvalo, než jsme s předchozím majitelem podepsali letter of Intent (dokument, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi zúčastněnými stranami, pozn. red.).

Můžete prozradit výši kupní ceny a jakou částku plánujete do celého projektu investovat?

Celková investice do revitalizace secesní budovy a výstavby dvou novostaveb, které s ní budou propojeny parterem a podzemním parkovacím stáním, a samozřejmě i do úpravy okolí, dosáhne sedmi set milionů korun. Výši kupní ceny si však nechám pro sebe.

V polovině února jste projekt Nádraží Vyšehrad představili veřejnosti. Je možné, že ještě dozná nějaké významné změny? Předpokládám, že zásadní vliv na jeho definitivní podobu bude mít názor Národního památkového ústavu a odboru památkové péče Prahy 2. Je to tak?

Nechci předjímat, ale domnívám se, že žádná významná změna by již nastat nemusela. Možná by k nějaké úpravě mohlo dojít v případě odstínu či barvy fasády. Ale to není nic zásadního. Projekt v této podobě, i jeho koncept, jsou projednány jak s památkáři, tak s magistrátem a Prahou 2. A zdá se, že je přijímán vesměs kladně.

Co všechno koupi objektu předcházelo?

Nad Nádražím Vyšehrad, jeho budoucí podobě, konceptu a využití jsme nezačali přemýšlet až v okamžiku, kdy se schylovalo k podpisu kupní smlouvy. Jakmile jsme se rozhodli, že se do toho chceme pustit - tedy po celých těch sedmnáct měsíců, kdy probíhala různá jednání - jsme ve spolupráci s architekty na projektu záchrany a dostavby intenzivně pracovali.

Milorad Miško Mišković Milorad Miško Misković, Karlin Port Real Estate|E15 Michael Tomeš Ve třiadvaceti letech, po studiích na srbské pobočce Institut Franco-Americain de Management, přicestoval bělehradský rodák Milorad Miško Miškovič do Prahy, aby zde na Anglo-American University studia dokončil. Po absolutoriu v roce 1994 měl v plánu v Praze ještě rok pobýt, aby získal pracovní zkušenosti. Jeden rok se však protáhl až do současnosti. Hned při práci v prvním zaměstnání v německé poradenské firmě Müller International jej totiž oslovily nemovitosti, kterým zůstal věrný po celý svůj pracovní život. Čtyři roky pracoval pro přední světovou poradenskou společnost Jones Long La Salle. Od roku 2000 do roku 2012 byl zprvu obchodním ředitelem a poté partnerem ve společnosti Karlín Group, jejíž jméno je spojeno zejména s proměnou pražského Karlína. V roce 2013 založil společnost Karlin Port Real Estate. Ta v únoru roku 2024 oznámila, že do vlastnictví získala secesní budovu nádraží Vyšehrad v Praze 2. V roce 2020 založil investiční Opportunity Real Estate Fund Sicav, do něhož byl projekt Nádraží Vyšehrad vložen.

Na proměně nádraží bude vaše společnost Karlin Port Real Estate spolupracovat s investiční skupinou Aristo. Návrh jeho budoucí podoby jste svěřili studiu Archina Design architekta Iva Nahálky. Proč právě tomuto studiu?

Spolupráce se studiem, které jsme pro tento projekt nově vybrali, se nám osvědčila již v minulosti. Kromě toho je za tímto ateliérem množství zajímavých a veřejnosti známých realizací, k nimž patří například hotely Don Giovanni, Imperial či King´s resort.

Jaké byly vaše hlavní požadavky, s nimiž jste studiu práci na projektu zadávali, o kterých jste diskutovali?

Chtěli jsme, aby návrh v maximální možné míře respektoval genia loci, zachoval vše, co na budově nádraží zachránit lze. Jsem přesvědčen, že pokud by chátrala ještě další rok či dva, mnohé z její secesní krásy, zejména v exteriéru, by už zachránit nešlo.