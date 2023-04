Možná z Prahy odejdeme do Polska, říká šéf společnosti GR8 Tech | e15.cz

Ukrajinská společnost GR8 Tech, dříve známá jako Parimatch Tech, vyvíjí systémy pro sázení, bookmaking a regulovaný online hazard. Loni přesunula kvůli válce část aktivit z Kyjeva do Prahy, kde si otevřela obří výzkumné a vývojové centrum. Podle generálního ředitele GR8 Tech Evgena Belousova je nicméně možné, že se bude zakrátko stěhovat znovu. „Máme víc vývojářů v Polsku než v Česku, přestože tam nemáme kancelář,“ podotýká Belousov v rozhovoru s E15.

GR8 Tech prochází velkou transformací z B2C na B2B společnost, změnili jste i název podniku. Jaké výzvy taková proměna obnáší?

Největší výzvou bylo změnit přemýšlení zaměstnanců v tom smyslu, že našimi hlavními klienty už nejsou hráči, nýbrž provozovatelé herních a sázkových platforem. Má to ale samozřejmě i své výhody, protože jako bývalá B2C společnost víme, co noví klienti očekávají a potřebují. Další výzvou jsou regulace.

U toho bych se rád zastavil. Četl jsem, že ačkoli jste původně ukrajinská firma, nějakou dobu jste kvůli regulacím nemohli nabízet své služby v mateřské zemi.

Je to tak. Každá země má ohledně online hazardu trochu odlišná pravidla a občas je velmi obtížné se všem přizpůsobit. Zvlášť na trzích, jako je například Brazílie, kde se regulace teprve vytvářejí. Není jisté, zda to, co platí dnes, bude platit i zítra. Takže měnící se regulace jsou pro nás určitě výzva číslo jedna, se kterou se musíme neustále vypořádávat.

Co se teď vlastně děje v hazardním průmyslu? Kam tohle odvětví směřuje?

Trh se především velice rychle zvětšuje. Spousta firem expanduje do asijských a latinskoamerických zemí, které mají velkou populaci. Takže jsme v podobné situaci, v jaké byl dříve Facebook. Počet aktivních uživatelů roste neuvěřitelným tempem, každou sekundu si miliardy lidí v různých časových pásmech chtějí vsadit. Musíme proto budovat stále dokonalejší systémy, které tento příval nových zákazníků zvládnou.

Dalším velkým trendem je digitalizace. Spousta lidí přešla během pandemie na sázení online, protože klasické sázkové kanceláře byly uzavřené. I proto jsme se v GR8 Tech rozhodli, že se budeme soustředit pouze na online. Kamenné herny se sice mohou napojit na náš systém, ale prvoplánově nevytváříme žádná offline řešení.

Takže věříte, že v budoucnu se zákazníci budou věnovat výhradně virtuálnímu sázení a fyzické herny a kanceláře zaniknou?

To je jedna z otázek, kterou si v těchto dnech často kladou manažeři v našem odvětví. Já věřím, že vždycky bude možné kombinovat online zábavu s nějakou offline činností, jako je třeba bar. Virtuální koktejl vypít nemůžete. V některých zemích, například ve Velké Británii nebo v Irsku je také hraní hazardních her v hospodách součástí tamní kultury. Na druhé straně, v jiných státech zase vznikají obrovské skupiny zákazníků, zejména z mladší generace, které zase žijí jenom v online prostoru. Hrají videohry na internetu, jídlo si objednávají přes Uber a mnozí z nich ani netuší, jak taková kamenná herna vypadá.

Jaké jsou cíle GR8 Tech pro letošní rok?

Prioritou číslo jedna je získat nové klienty a soustředit se na započatou transformaci v B2B poskytovatele softwaru. Rozhlížíme se i po dalších formách financování a vedeme rozhovory s potenciálními investory.

Hledáte nové klienty i v České republice?

Ano, mám tento týden několik schůzek v Praze s místními společnostmi, které se zajímají o náš produkt. Vzhledem k probíhajícím jednáním ale nemohu zveřejnit jejich jména.

V loňském roce jste si v Praze také otevřeli výzkumné a vývojové centrum, kam jste po zahájení ruské invaze přesunuli některé své pracovníky z Ukrajiny a v němž plánujete do dvou let zaměstnat až dvě stovky vývojářů. Jak váš nábor pokračuje?

V současné době zaměstnáváme v pražském centru přibližně 100 lidí a většina z nich jsou Ukrajinci. Hlavní úkol, který musíme vyřešit v příštích měsících je, jak těmto lidem zajistit stabilní pracovní podmínky. Většina evropských zemí, včetně Česka bohužel poskytuje ukrajinským uprchlíkům pouze takzvanou dočasnou ochranu. Rádi bychom členům našeho týmu zajistili dlouhodobé kontrakty a povolení k trvalému pobytu. To je věc, kterou řešíme i na jiných místech v Evropě.

Zaměstnáváte také nějaké Čechy?

Ano, pracují pro nás lidé všech možných národností. Nabíráme také lidi ze zahraničí, kteří pracují na dálku.

Hodně velkých firem v postcovidové době řeší, zda by se měli zaměstnanci hromadně vracet do kanceláří, či nikoliv. Vy tedy s prací na dálku problém nemáte?

Neřekl bych, že to není žádný problém, ale musíme se zkrátka adaptovat na současnou situaci na trhu. Pokud potřebujeme specialistu na konkrétní úkol a nemůžeme najít žádného vhodného kandidáta, musíme ho zkrátka najmout v jiné zemi. Máme tedy hybridní model, část pracovníků je fyzicky v kancelářích a část pracuje na dálku. Myslím, že to funguje dobře.

Nadnárodní technologické giganty typu Amazon, Google nebo Meta v posledních měsících hromadně propouštějí. Čím to, že vy nabíráte?

Není to tak, že bychom byli v unikátní situaci. Na některých trzích samozřejmě také optimalizujeme náklady a propouštíme, i kvůli tomu, že ne všem našim zaměstnancům vyhovuje přechod na B2B model. Třeba na začátku března jsme dokonce museli propustit nějaké lidi i na Ukrajině. Taková rozhodnutí nejsou příjemná, ale jak už jste řekl, děje se to všude.

Jak váš byznys ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině? Máte připravená nějaká nouzová opatření pro případ, že by se situace na bojišti nevyvíjela příznivě?

Přesunuli jsme většinu našich zaměstnanců na západ Ukrajiny, který je obecně bezpečnější než střední nebo východní část země. V místech, kde hrozí letecké útoky, umožňujeme lidem pracovat z domova. Také se snažíme, aby všichni naši pracovníci nebyli soustředěni v jedné lokalitě, a poskytli jsme jim potřebné vybavení, aby mohli pracovat, i když dojde k výpadku elektřiny. Těm, kteří mohou a chtějí, rovněž pomáháme odejít do zahraničí. V současné době máme zhruba šedesát procent zaměstnanců na Ukrajině a čtyřicet procent v cizině.

Snažíte se své zemi v těchto těžkých časech nějak pomáhat?

Pomáháme každý okamžik, každý den. Například lidem, kteří se kvůli válce museli přestěhovat hledáme nové domovy. Všechny naše evropské kanceláře byly v tomto směru nesmírně aktivní. Bereme to jako svou každodenní odpovědnost.

Slyšel jsem také, že jste svým zaměstnancům rozdali tesly, aby s jejich pomocí odvezli na Ukrajinu jídlo a léky.

To je částečně pravda. Původně šlo o zaměstnanecký benefit a marketingovou kampaň v jednom, kterou jsme spustili v roce 2021, tedy ještě před invazí. Naši pracovníci si mohli za výhodných podmínek pořídit elektromobily od společnosti Tesla. Když pak vypukla válka, na Ukrajině byl nedostatek benzinu a nafty. Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců proto využili tato svá elektrická vozidla, aby odvezli ukrajinské armádě a domobraně zásoby.

Ponecháte si své vývojové centrum v Praze i poté, co válka skončí?

Abych řekl pravdu, v poslední době pozorujeme takový trend. Řada našich zaměstnanců se stěhuje do Polska a v současnosti tam máme dokonce více vývojářů než v Praze, přestože tam nemáme kancelář. Aktuálně tedy zvažujeme, že si otevřeme nové centrum v Polsku. Žádné rozhodnutí zatím nepadlo, ale určitě je reálná i možnost, že bychom pak v rámci úspor tato dvě centra sloučily do jednoho.

Česká pobočka by tím zanikla?

Jak jsem řekl, v tuto chvíli jsou na stole všechny varianty. Možná ano. Možná si necháme obě kanceláře. Rozhodneme se podle toho, co se ukáže jako nejlepší řešení pro budoucnost naší společnosti.

Evgen Belousov