Smlouva s USA o obraně (DCA): Co říká a jak ovlivní Česko | e15.cz

Do sněmovny míří mnohokrát diskutovaná smlouva o obranné spolupráci mezi Českem a USA. Přestože se nejedná o nic neobvyklého a Česko je jediným státem NATO ve střední a východní Evropě, který zatím takovou dohodu s USA nemá, konají se proti tomu různé protesty. Ústředním tématem těchto protestů je, že by se na území Česka nacházeli američtí vojáci. Souhlas s ratifikací dohody musejí dát obě parlamentní komory. Sněmovna má dohodu v návrhu programu schůze, která začíná v úterý. Senát bude smlouvu schvalovat na schůzi 13. července. O co přesně v dohodě jde?

Česká vláda schválila dohodu s USA letos v dubnu, v květnu ji ve Spojených státech podepsala ministryně obrany Jana Černochová. Zhruba čtyřicetistránkový dokument se zabývá mnoha oblastmi, které mohou souviset s možnou přítomností amerických vojáků v Česku nebo spoluprací amerických a českých ozbrojených sil na českém území. Jde tak o jakési rozšíření běžné Severoatlantické smlouvy, kterou má Česko s každým státem, jenž je členem NATO. Vznik americké základny na českém území neřeší, zdůrazňují představitelé vlády.

„Sjednání dohody je krokem k posílení obranné spolupráce se Spojenými státy a tím i k posílení naší obranyschopnosti v době, kdy nedaleko našich hranic probíhá brutální ruská vojenská agrese a obecně se výrazně zhoršuje globální bezpečnostní prostředí,“ uvedlo ministerstvo obrany na svých stránkách.

„Je to klasická mezinárodní smlouva mezi dvěma suverénními státy, která pouze upravuje podmínky pro potenciální budoucí vztahy. Já tuhle smlouvu jednoznačně vnímám jako něco, co se prostě musí odehrát a co je v našem vlastním zájmu, pokud chceme, aby v případě potřeby věci fungovaly hladce, když to budeme potřebovat,“ řekl v nedávném rozhovoru s E15 diplomat a šéf zahraničního odboru na Pražském hradě Jaroslav Zajíček.

Co je smlouva o obranné spolupráci (DCA)?

Smlouva o obranné spolupráci (Defence Cooperation Agreement) řeší především právní postavení příslušníků ozbrojených sil USA, pokud by pobývali v Česku. Konkrétně jde o bilaterální smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Smlouva obsahuje i trestní právo nebo třeba seznam jedenácti vojenských zařízení, kde mohou američtí vojáci v případě přítomnosti v Česku pobývat. Stejně tak se smlouva zabývá podmínkami pro běžný život vojáků, kteří by žili v České republice se svými rodinami.

Smlouva s USA o obraně a nejčastější omyly DCA vznik americké základny na českém území vůbec neřeší.

DCA neposkytuje Spojeným státům žádné automatické oprávnění umístit příslušníky svých ozbrojených sil na území Česka.

DCA neurčuje ani jaký počet amerických vojáků bude v České republice umístěn.

DCA nepovede k rozmístění jakýchkoli zbraní hromadného ničení na území ČR.

Proč vzniká smlouva mezi USA a Českem?

Jde o podrobnější smlouvu, která zahrnuje více oblastí než samotná Severoatlantická smlouva, kterou má Česko uzavřenou s USA (a ostatními státy, kteří jsou členy Severoatlantické aliance) už 23 let. Tato dohoda mající zkratku NATO SOFA předpokládá, že státy mezi sebou uzavřou podrobnější smlouvu, což se teď děje mezi Českem a USA, a většina států NATO tuto smlouvu již má. DCA například nově řeší otázku ochrany životního prostředí, což NATO SOFA vůbec neřeší.

Proč smlouva upravuje pouze pobyt amerických vojáků v Česku a nikoli naopak?

Jednoduše se nepředpokládá, že by Česko muselo vyrazit a bránit hranice USA. Předpokládá se spíše opačný scénář, kdy by americké ozbrojené složky musely dorazit do Česka. Proto smlouva upravuje pouze pobyt amerických vojáků na území České republiky a nikoli českých vojáků na území USA.

Video se připravuje ... Černochová v Hráčích: "Chtěli mě za prezidentku". A proč spí s telefonem pod hlavou, kolik nás stojí armáda a kde se vzala na svatbě Ovčáčka? • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Mohou kdykoli američtí vojáci přijít na území Česka?

Nemohou. DCA neposkytuje Spojeným státům žádné automatické oprávnění umístit příslušníky svých ozbrojených sil na území Česka. K tomu bude vždy potřeba samostatné schválení českým parlamentem.

Vztahuje se ve smlouvě na americké vojáky trestní právo?

Žádný příslušník amerických ozbrojených sil na území České republiky nebude beztrestný. Podle NATO SOFA i DCA se bude působnost českých soudů vztahovat na americké vojáky zejména v případech, kdy se dopustí trestného činu vůči občanu České republiky.

Smlouva s USA ale upravuje situace, kdy se naopak na vojáky české předpisy aplikovat nebudou. Už NATO SOFA říká, kdy se aplikuje české právo a kdy americké. DCA by však nově měla stanovit, že se Česko na žádost USA a za účelem plnění svého závazku ke vzájemné obraně výslovně vzdává přednostního práva na výkon trestní jurisdikce. K tomu je možné se podle smlouvy odvolat 30 dnů po výkonu trestu.

Povede DCA k výstavbě americké základny na území ČR?

Nikoli, samotná smlouva nepovede k výstavbě amerických vojenských základen na území ČR ani ke stálé přítomnosti vojáků USA.