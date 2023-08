Policie potichu používá technologii Velkého bratra | e15.cz

Se zjištěním, že policie má k dispozici program na biometrické rozpoznávání, přišla nezisková organizace Iuridicum Remedium, která se dlouhodobě zabývá právem na soukromí. Kdyby organizace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nevznesla na policii dotaz, patrně by se o problematické praxi ani nevědělo.

Nechybí mnoho, aby využívání algoritmu na rozpoznávání obličejů z kamerových záznamů bylo brzy v celé Evropě plošně zakázáno. Je to jedna z částí připravovaného zákona o umělé inteligenci, respektive tento zákaz prosazuje Evropský parlament. V Česku přitom tato možnost v zákonech není ošetřena vůbec a legislativa policii pouze umožňuje vytvářet digitální databáze, avšak jejich využití už je jiná záležitost.

V praxi policie využívá pro ztotožnění fotografie například z občanských průkazů. Technologii využívá jen v případě závažných trestných činů a pouze zpětně, takže to není monitorování pohybů lidí v reálném čase. Nicméně vzhledem k chybějící legislativě a skutečnosti, že policie využívá systém Digitálních podob osob (DPO) jen na základě tajné směrnice policejního prezidenta, je toto tvrzení jen těžko ověřitelné. Navíc vyšlo najevo, že popsaný postup prověřuje Úřad pro ochranu osobních údajů, který policie původně nepožádala o stanovisko.

„Komu by měl systém vadit?“ ptá se policie na svém webu a sama si odpovídá: „Dobrá otázka. Nepřináší přístup k novým údajům, jen efektivně porovnává a zpracovává údaje již známé. Systém slouží k objasňování trestné činnosti, a tím i k prosazování práva a spravedlnosti.“

Jenže samo konstatování, že nějaký systém „jen efektivně porovnává a zpracovává údaje již známé“, je právě tím nepřípustným zásahem do soukromí, jde-li o osobní údaje, které má k dispozici stát.

Systém navíc zjevně není tak spolehlivý, jak by se od dnešních technologií dalo čekat. Úspěšnost rozpoznání obličeje činí jen zhruba 44 procent. Zůstává tedy otázkou, zda se na systém s tak nízkou mírou spolehlivosti má policie spoléhat.

U konkrétního případu DPO by se občané možná nakonec shodli, že z hlediska bezpečnosti je žádoucí, aby policie měla k dispozici nástroj, díky kterému může efektivně pátrat po pachatelích závažných trestných činů. Už by ale nemělo být přípustné, aby jakákoli státní složka využívala takový systém, aniž by existovala přísná pravidla. Riziko zneužití je příliš vysoké.

Opakovaně se ukazuje, že bezpečnostní složky hledají cesty, jak tuto technologii rozšiřovat mimo pražské letiště, kde jsou stejně jako na ostatních mezinárodních letištích kamery se softwarem na rozpoznávání obličejů v reálném čase.

Nicméně i podle aktuálního mediálního zájmu se zdá, že právo na soukromí a jeho ohrožování je stále větší téma. Ostatně minimálně v Evropě se ukazuje, že firmy jako platformy jako Google či Facebook zašly v těžbě osobních údajů až příliš daleko a že jejich byznys model odporuje současné legislativě. Po letech apatie se tak možná jako společnost probouzíme a budeme od státu i soukromých společností vyžadovat, aby se držely dál od soukromí svých občanů.

NPC na TikToku. Možná jste v posledních dnech zaznamenali bizarní videa influencerů z TikToku, kteří vykřikují podivná hesla jako „yes, yes, yes“ nebo „Ice Cream So Good“. Jejich princip je jednoduchý: sledující online tvůrcům posílají peníze za to, že na oplátku provedou některý ze zadaných kousků. Ti nejlepší si tak mohou vydělat i 152 tisíc denně. Důvod je prostý: lidé rádi ovládají jiné, čímž získávají pocit moci. (Washington Post)

Digitální éra. Internet je tu s námi… už docela dlouho a za tu dobu se velmi změnil. Největší proměnou prošla zejména mezilidská komunikace. Od malých nezávislých blogů, které nabraly na popularitě, se přesunula k velkým centralizovaným sociálním sítím. I ty ale byly na začátku jiné, když pro ně nebyla hlavní výdělečnost. Nyní se i tento svět mění, popisuje odborník na sociální sítě Adam Zbiejczuk. (Voxpot)

AI, žádná recese. V dosavadních hovorech s investory šéfové veřejně obchodovaných firem nemluví téměř vůbec o špatné ekonomice, spíše zmiňují, jak chtějí využít nástup umělé inteligence. Dokonce se ukazuje, že se do investorských kruhů s krátkou pauzou vrací také pojem metaverse. Ekonomická krize je tak, zdá se, zažehnána. (Bloomberg)

Problémový Reddit. Od roku 2005, kdy zakladatelé Alexis Ohanian a Steve Huffman Reddit spustili, se diskuzní fórum stalo jednou z páteřních sfér internetu. Poslední měsíce se ovšem potýká s problémy, které mohou značně narušit důvěru mezi uživateli a vedením společnosti. Právě uživatelé a jejich aktivity jsou ovšem to nejcennější, co Reddit má. Společnost zároveň míří na burzu, a než se tam dostane, musí si vnitřní nepokoje vyřešit. (CNBC)