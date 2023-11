Kopírování indexů skončí, věští šéf fondu Conseq Jan Vedral | e15.cz

Zakladatel společnosti Conseq Investment Management Jan Vedral, chodí do práce s tím, že se musí postarat o 145 miliard korun, které mu svěřili tuzemští investoři. Je strohý, zásadně se neusmívá a na novináře obvykle nemá čas. Nechodí daleko pro zemitější výraz, kterým často podpoří svůj kritický názor na ten či onen zrovna populární investiční trend. Mainstream pro něj nebyl nikdy důležitý. Pro investičního manažera je taková schopnost otázkou profesního přežití.

Zmíněných 145 miliard je kupříkladu částka zhruba odpovídající součtu tří a půl vedle sebe na burze stojících Moneta Money Bank(s). Skromně, minimalisticky a s papírovým diářem řídí Jan Vedral pátou největší finanční skupinu v zemi – takové postavení má Conseq Investment Management podle výše spravovaných aktiv.

Přestože má tahle práce širokou auru prestiže a atraktivity, odvahu vykonávat ji v sobě najdou jen ti výjimeční: přes dvacet let zodpovídat za miliardy korun svých klientů na pozadí finančních krizí i válek není triviální úloha.

Lehkovážní investoři

„Cenová úroveň mnoha trhů stále primárně odpovídá stabilnímu makroekonomickému prostředí s vysokým růstem a nízkou inflací, kde geopolitická rizika jsou považována pouze za teoretická,“ říká šéf Conseq Investment Management Jan Vedral. Investoři jsou podle něho jednoduše tak trochu neadekvátně lehkovážní.

Po letech, kdy centrální banky hrnuly do ekonomik peníze zdarma a vlády svým lidem populisticky financovaly právě díky levnému dluhu první poslední, je právě pokus o přepnutí do normálu nadmíru bolestivý. Zvláště když jsou globální akcie nepříliš daleko od svého cenového vrcholu v závěru roku 2021. Vedral na to ale má v investorské lékárničce rovnou dva léky.

Rozděl to

„Připravit se na takovéto prostředí je možná jednodušší, než se zdá. Stačí mít peníze v hotovosti či krátkodobých bezrizikových nebo nízkorizikových instrumentech a počkat si, až se výše uvedené změny propíšou do cen na finančních trzích,“ dodává Vedral ovšem s tím, že budoucnost je jako vždy nevypočitatelná a zdánlivě logické strategie se na trzích mohou snadno a rychle vyjevit jako totálně jalové.