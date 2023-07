Nejen Markéta Vondroušová. České tenistky fascinují svět | e15.cz

Ovládnou mladé Češky světový tenis? České tenistky vnesly rozruch do nové tenisové sezony. Jak to, že je český ženský tenis tak úspěšný? To jsou jen některé z titulků cizojazyčných médií z posledních měsíců. Ano, český ženský tenis je fenomén již nějakou dobu. Dokazuje to i nynější úspěch Markéty Vondroušové, která postoupila do finále Wmbledonu.