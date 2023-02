Pavlíková: Expertní dobrovolnictví by mělo být součástí každé firmy | e15.cz

Buďte na E15 E-commerce Summitu & Technologic Festivalu 2023. Rezervujte si vstupenky >>>

Co bylo impulzem pro vznik Česko.Digital?

Těch impulzů bylo více. Jakub Nešetřil, náš zakladatel, po prodeji svého startupu Apiary do rukou americké firmy Oracle hledal, jak svoji expertizu, zkušenosti a čas uplatnit zpátky v Česku, protože žil s rodinou dlouhodobě v zahraničí. Já osobně jsem pracovala dlouhé roky v nadnárodních firmách, měla jsem na starosti technologické projekty a měla jsem možnost si vyzkoušet, jak technologie pomáhají a zjednodušují život. Ve srovnání s touto zkušeností byly služby státu tristní.

Když potom Jakub uvažoval o tom, jak zhodnotit svou expertizu, byly pro něj technologie jako pro bývalého programátora přirozenou volbou. Před založením naší organizace zjistil, že v zahraničí už je běžné, když občanská společnost pomáhá veřejné správě a neziskovkám s technologiemi. Bylo tedy už jen otázkou času, jak tzv. civic-tech organizaci vybudovat také v Česku.

Sbírali jste na začátek inspiraci u podobných zahraničních projektů?

Určitě ano. Bez toho bychom se do ničeho podobného nepustili. Než organizace vznikla, Jakub navštívil ty zahraniční a byl překvapen, že civic-tech organizace existují například v Rumunsku nebo na Slovensku, ale v Česku zatím ne. V prvních měsících jsme si potom intenzivně vyměňovali zkušenosti právě s organizací Code for Romania a po celou dobu fungování se snažíme maximum našich zkušeností a know-how sdílet se zahraničními kolegy. Konkrétně jsme členy uskupení Code for All, jež sdružuje více než 30 organizací z celého světa.

Česko.Digital je kromě hlavního týmu složeno pouze z dobrovolníků. Funguje to na této bázi?

Máme malý kmenový tým kolem deseti lidí, kteří se starají o komunitu více než 5700 zapojených lidí ve Slacku a vytvářejí podpůrné prostředí, aby členky a členové komunity mohli pomáhat. Expertní dobrovolnictví je naší cestou, jak pomáhat ve volném čase veřejné správě a neziskovým organizacím a zároveň sami sobě. Prostředí firem se proměňuje a s generací mladých, ale i velmi zkušených pracovníků se ukazuje, že lidé na konci dne hledají více než kdy dříve smysluplnost své činnosti. Zapojení do projektu Česko.Digital, které reálně mění Česko k lepšímu, je jednou z úspěšných možností.

Dlouhodobě chceme, aby expertní dobrovolnictví bylo součástí každé zodpovědné firmy a čas věnovaný dobrovolnictví podporoval zaměstnavatel v pracovní době. Expertní dobrovolnictví je totiž moderní způsob, jak vzdělávání a benefity proměnit v zážitkové vzdělávání a podporu inovativního myšlení, z čehož nakonec profitují opravdu všichni bez rozdílu.

Co musejí projekty splňovat, aby se staly součástí Česko.Digital?

Vlastně jen to nejdůležitější, tedy chtít řešit reálný problém v Česku. Do komunity může přijít kdokoli s nápadem nebo problémem, který chce řešit. Pomůžeme mu najít další členky a členy komunity, jimž je problém blízký a zajímá je, a následně sestavit projektový tým, který se do řešení problému chce pustit.

S nápadem nebo problémem může přijít jednotlivec, který chce, aby v jeho čtvrti vyváželi častěji odpad, čemuž by mohla pomoci aplikace. Přijít může i nezisková organizace nebo veřejná instituce, která potřebuje pomoci s webovou stránkou, ale neví přesně, jak na to.

Dáváme prostor všem, jedinou výjimkou jsou komerční aplikace nebo řešení, protože expertní dobrovolník není levnou pracovní silou, ale často věnuje svůj drahocenný volný čas po večerech a nocích.

Projektů jste podpořili hodně, máte osobně nějaký nejoblíbenější?

Za tři a půl roku jsme zrealizovali více než 20 digitálních řešení s potenciálem oslovit miliony lidí – ať to byla mobilní aplikace, webová stránka, nebo jiné digitální řešení. Za každým projektem je jedinečný příběh a mnoho dobrovolníků a jejich času, za což jim patří nekonečné díky a uznání. Pro mě osobně tedy nejoblíbenější zůstává Česko.Digital a jeho podstata – skrz jedničky a nuly měníme Česko k lepšímu.

Jaká je vize budoucnosti Česko.Digital?

Chceme se nyní více systematicky zaměřit na to, aby veřejná sféra, ať je to státní správa, samospráva, nebo neziskové organizace, uměla efektivně využívat potenciál technologií pro řešení celospolečenských problémů a zlepšila tak podmínky pro život lidí v Česku.

Klíčové aktivity vidíme v hledání sdílené vize využívání technologií ve společnosti, změně vztahu lidí k technologiím a v jejich pozitivním přijetí a systematickém rozvoji kompetencí zaměstnanců veřejné správy i neziskových organizací.

A o čem bude vaše prezentace na E-commerce Summitu?

Na summitu se chci zaměřit právě na veřejnou sféru, jak zlepšit digitalizaci státu, aby byla přívětivější pro byznys. A také zdůraznit, že se každý z nás má o veřejnou sféru a náš stát zajímat (protože nikdo jiný to za nás neudělá).