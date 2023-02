Možnosti inovací ve zdravotnictví zabíjíme regulací, říká Tomáš Šebek | e15.cz

Během pandemie se zdálo, že by se těžkopádné české zdravotnictví mohlo posunout směrem do 21. století, podle lékaře Tomáše Šebka se to však nestalo. „Jsme desetiletí za premianty v Evropě. Covid neznamenal kýžený start, stále přešlapujeme,“ říká v rozhovoru pro E15 Šebek, který vystoupí na přelomu února a března na Technologic Festivalu.