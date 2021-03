Šance pro masy. Obchodování přes mobilní aplikace a sociální sítě láká stále více lidí | E15.cz

Snadné obchodování přes aplikaci, navíc bez poplatků, a příběhy šťastlivců, kteří se chlubí rostoucím bohatstvím a úspěšnými spekulacemi na sociálních sítích. To jsou důvody, které z burzovních obchodů udělaly doslova globální šílenství. Pomohla tomu zejména aplikace Robinhood, ale i další platformy jako Revolut, eToro nebo například Webull.

Masy dostaly do rukou prostředek, jak snadno proniknout k burzovním obchodům. Výsledkem je nebývalý nárůst zájmu o investice. Třeba americké brokerské firmy loni založily přes deset milionů nových účtů, z nichž je šest milionů právě u Robinhoodu. Na čínské burzy zase loni v prosinci přišlo podle China Securities Depository and Clearing 1,62 milionu nových investorů, což je dvojnásobek ve srovnání s prosincem 2019. Celosvětově se pak počet obchodních účtů proti roku 2019 ztrojnásobil, uvádí průzkum BrokerChooser.

Noví drobní investoři se rekrutují zejména z generace takzvaných mileniálů a ještě mladší generace Z. „Platformy dokázaly oslovit lidi, kteří nikdy předtím neinvestovali. Uživatelé sociálních sítí dostávali za to, že doporučovali Robin­hood, třeba některé levnější akcie zdarma,“ uvádí americký investor John Vanhara a dodává: „Na otevření účtu není potřeba žádné minimum. Neplatí se provize za obchodování. Robinhood dokázal vyplnit díru na trhu s malými transakcemi.“

Investice hrou

Popularita aplikace Robinhood či Revolut je dána především jejich jednoduchostí. Nákup akcií je věc několika kliků. Robinhood, který umožňuje obchodovat jen investorům žijícím v USA (musejí mít číslo sociálního pojištění), přišel navíc s tím, že si investor může koupit jen zlomek akcie neboli frakci. Lidé tak mohou získat třeba část akcie Amazonu, která stojí přes tři tisíce dolarů. „Když chci investovat do Amazonu nebo Berkshire Hathaway třeba jen deset dolarů, mohu to přes Robinhood udělat,“ popisuje Vanhara.

Robinhood přímo pobízí investory, aby na burzách tradovali. „Aplikace je velmi živá. Ukazují se například nejpopulárnější akcie, u kterých vidíte, jak cena roste. A to, že ji nakoupilo dvacet tisíc investorů,“ upozorňuje analytik Finlordu Boris Tomčiak. Aplikace vypadá téměř jako videohra, takže podle Tomčiaka vytváří na investory psychologický nátlak, aby stále obchodovali.

„V minulosti tu byla dokonce funkce, která ukazovala uživatelům, co nejčastěji nakupují jejich kamarádi,“ dodává nezávislý investor Michal Paleček. O psychologickém nátlaku však podle něho nemůže být řeč. „Jsou tam nějaké znaky gamifikace, jako například že v případě doporučení kamaráda do appky můžete být vylosováni a získat zdarma nějaké akcie, ale to je tak všechno,“ dodává.

Nic není zadarmo

V byznysu se říká: „Žádný oběd není zadarmo.“ A platí to i pro Robinhood, který nabízí obchody bez poplatků. Robinhood sám totiž obchody na burze neprovádí, ale posílá pokyny vysokorychlostním obchodníkům, za což dostává provizi. Obchodník pak nakoupí akcie na burze za aktuální cenu a přirazí si malou přirážku. A za tuto nepatrně vyšší cenu získá akcie do portfolia investor.