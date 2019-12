Miliardář Grosvenor bude patřit mezi poražené britských voleb | E15.cz

Čtvrteční volby do britského parlamentu už mají jednoho poraženého jistého: podle agentury Bloomberg zkomplikuje politika byznys vévodovi z Westminsteru Hughu Grosvenorovi, sotva třicetiletému miliardáři. Na planetě neexistuje člověk mladší třiceti let, který by byl bohatší než Grosvenor.