Beyoncé a Jay-Z. Vlivni miliardáři Carterovi. Seznamte se | E15.cz

Carterovi? To jméno vám nejspíš nic neříká. A co takhle Beyoncé Knowlesová a Jay-Z? To už asi ano. Jeden z nejbohatších párů světa proměnil hudební svět k nepoznání, ale hudbou jejich příběh teprve začíná...

Výčet jejich rekordů, prvenství a dalších nej je takřka nekonečný. Carterovi mají na kontě desítky získaných Grammy, desek, na kterých se podíleli, se prodalo přes 300 milionů kopií, jejich alba drží celou řadu hitparádových rekordů (například Beyoncé je první umělkyní, jejíž prvních šest alb se dostalo na vrchol prestižní albové hitparády Billboard, Jay-Z je zase umělcem s rekordním počtem No. 1 alb ve stejné hitparádě - celkem mu jich na první příčku vystoupalo neuvěřitelných 14).

Prestižní magazíny je již dvacet let řadí mezi nejvlivnější postavy showbyznysu a světa, který utvářejí celebrity a ikony popkultury obecně. Oběma se daří z tohoto statusu těžit další tuny slávy a ty zas využít v byznysových aktivitách. Loni se tak jejich společné jmění přehouplo přes částku 1,3 miliardy dolarů a dále roste.

Ačkoli v aktuálním žebříčku nejbohatších celebrit magazínu Forbes za příjmy v sezoně 2018/2019 Beyoncé chybí a Jay-Z obsadil až 42. příčku, jejich význam to nesnižuje. Beyoncé na konci července vydala další audiovizuální album inspirované snímkem Lví král. Novinka vznikla exkluzivně pro novou streamovací službu Disney Plus a spekuluje se, že talentovaná kráska za smlouvu utržila až 100 milionů dolarů. To by byl obří nárůst oproti její předchozí obdobné smlouvě s Netflixem, která měla hodnotu 60 milionů dolarů. V žebříčku Forbesu pro příští rok se tak Beyoncé nejspíš opět objeví. A nejspíš opět velmi vysoko.

Michael Jackson v šatech

Carterovi jsou obří fenomén a kariéra každého ze slavného páru by vydala na úžasný film. Možná spíš seriál.

Ladies first. Proto, ačkoli kariéra Beyoncé Knowlesové odstartovala o trochu později, než tomu bylo u jejího neméně slavného muže, začneme právě majitelkou jednoho z nejúspěšnějších hlasů dějin.

Prezidentem Kanye West nejspíš nebude. Ale miliardářem je již nyní

Beyoncé se narodila 4. září 1981 kadeřnici a obchodnímu zástupci společnosti Xerox. Ve škole si záhy všimli, jejího mimořádného hlasového, ale i tanečního talentu a Beyoncé se velmi brzy podívala do světa velké konkurence. Začala vystupovat v různých talentových soutěžích, kde porážela mnohem starší soutěžící, již v osmi letech se spolu se dvěma kamarádkami zúčastnila konkurzu na dívčí skupinu. A vlastně právě tehdy vznikl základ pozdější skupiny Destiny`s Child, která vynesla Beyoncé na absolutní vrchol.

Předcházela tomu řada pádů a výměna manažera, kterým se stal otec Beyoncé. Kolují poměrně živelné legendy, jak neústupný Mathew Knowlesové byl. Komplikovaný vztah mezi dcerou a otcem, či v profesní rovině zpěvačky a manažerem, připomínal ten mezi Michaelem Jacksonem a jeho otcem. Ostatně právě Jacksona Beyoncé vždy označuje za svůj hlavní vzor. Náročné prostředí a komplikované rodinné vztahy si však podobně jako u Jacksona také u Beyoncé později vyberou daň v podobě těžkých depresí.

Ale nepředbíhejme. Mathew v první polovině devadesátých let cílevědomě budoval dívčí skupinu, která se chtěla svézt na návratu žánru rhythm and blues. Cílevědomost však často hraničila s tyranií. To se projevilo například i tím, že neváhal vyhodit z kapely některé její členky, ačkoli tím vlastní dceři zadělal na vážné společenské problémy a kritiku ze strany vyhozených kolegyň, že se vše dělá jen pro Beyoncé. Mathew šel tak daleko, že zadlužil rodinu, dokonce si vážně narušil vztah s manželkou Tinou.

Skupina si nakonec vydobyla určité postavení a dokonce získala smlouvu s nahrávací společností. Začala práce na debutové desce. Když najednou Atlanta Records vše zařízli. Konec snů, Mathewovi se následně rozpadl i vztah s manželkou.

Průlom a sólodráha

O pouhý rok později se ale vše obrátilo v lepší zítřky. A nutno dodat, že pro Beyoncé právě v roce 1996 nastává neuvěřitelná šňůra let, kdy se jí povede téměř vše, nač sáhne. Skupina podepsala smlouvu se Sony Music a začala vznikat nová deska pro studio Columbia Records. Ve stejném roce se parta přejmenovala na Destiny`s Child, pod kterým vstoupí do historie jako skupina, která prodala 70 milionů desek a světu dala nevšední talent Beyoncé.

Supreme chce každý, nejen členové skejťácké subkultury. A to za jakoukoli cenu

Již v Destiny`s Child Beyoncé ukázala vše, čím dodnes uchvacuje davy. Její hlas má tak nevšední barvu, že právě ten si všichni pamatují z písní skupiny navzdory tomu, že ve většině skladeb zní vokály hned tři. Beyoncé je zároveň nepochybně atraktivní žena, nač Destiny`s Child sázely při turné i ve videoklipech. A konečně: Beyoncé svou kariéru hudebnice již v této době doplňovala rolemi ve více či méně úspěšných filmech. Již v roce 2002 debutovala ve snímku ze série o Austinu Powersovi.

Destiny`s Child se však “onosily”, chcete-li “ohrály”. Beyoncé nicméně byla toho času již natolik úspěšnou performerkou, že vyrazila na sólovou dráhu. Stalo se tak v roce 2002, kdy udělala společnou píseň s rapperem Jayem-Z. Tehdy spolu ještě nic neměli, nicméně ve videoklipu představovali partnerský pár, což se později také naplnilo.

Sólová dráha Beyoncé zní jako z pohádky. První deska debutovala v hitparádě Billboard 200 na prvním místě. Její druhá deska debutovala na prvním místě. A hádejte, na které příčce debutovaly její třetí, čtvrtá, pátá a šestá deska? Ano, opět na první příčce, což je zatím stále platný rekord této hitparády. Ale prodej desek je jen část jejího úspěchu. Beyoncé patří i dnes k nejúspěšnějším interpretům na streamovacích službách typu Spotify či Apple Music (na jejím kontě jsou miliardy přehrání celých alb). A již její druhé celosvětové turné překonalo v tržbách hranici 100 milionů dolarů.

Královna

Americká asociace nahrávacího průmyslu (RIAA), která sleduje prodeje desek, označila Beyoncé za umělkyni nultých let aktuálního tisíciletí, protože ji na své seznamy zapsala v té dekádě hned 64krát (RIAA certifikuje od milionu prodaných desek či jednotlivých singlů). Beyoncé se tak stala již v té době královnou světové popmusic. A nic na tom nezměnil ani nástup nových konkurentek v podobě Lady Gaga či Lany Del Rey.

Na přelomu nultých a desátých let sice Beyoncé mírně vyklidila pole (souviselo to s jejím potratem a následnými depresemi), ale dokázala své temné okamžiky přetavit v ještě větší úspěchy. Těmi největšími se staly takzvaná vizuální alba, která jsou svého druhu Beyoncé vynálezem a obchodní značkou. Alba Beyoncé (2013) a Lemonade (2016) jsou experimentálními produkty, které vedle hudební složky nabízejí stejně důležitou složku vizuální. Letos to ostatně Beyoncé zopakovala s albem The Black is King. Nutno dodat, že se na těchto filmech zpěvačka podobně jako na své hudbě a textech výrazně podílí autorsky, nejde tedy o vějičku, ale skutečnou autorskou vizi.

Stan v obýváku, týden bez sprchy. Bizarní festival Burning Man míří na internet

Beyoncé se tím od klasické hudby přesouvá ke komplexním zábavním zážitkům, které budou v nejbližších letech hrát prim, jak ukazují aktivity společností Apple či Epic Games (tvůrce herního prostředí Fortnite).

Vedle hudby Beyoncé svůj status celebrity monetizuje poměrně klasickým způsobem - především ambasadorstvím pro nejrůznější globální brandy, ale také vlastní módní řadou. Významným prvkem jejích aktivit je charita a filantropie, velmi se zasazuje o zrovnoprávnění afrických umělců, ačkoli její původ je etnicky velmi různorodý a vedle afroamerické linky v něm nalezla také amerického otrokáře. Ona i její muž patřili k významným podporovatelům Baracka Obamy a otevřeně vystupovali na jeho podporu jeho zvolení.

Král rapperů

Je-li Beyoncé královna, nemůže Jay-Z nebýt král. On jím ale byl ještě předtím, než s tehdejší zpěvačkou končících Destiny`s Child začal chodit.

Jay-Z je považován za jednoho z nejlepších rapperů, kteří kdy prskali na mikrofon urážky svých kolegů a nepřátel. Jeho příběh je ovšem od toho vinoucího se životem Beyoncé výrazně odlišný. Zatímco ten její lze vnímat jako story princezny, která skutečně uspěla, story Jay-Z je spíše o outsiderovi, který se sice na výsluní dostal, ale, aby se mu to povedlo - protloukal se, cenil zuby a drápy a bojoval.

Shawn Corey Carter se narodil 4. prosince 1969. Jeho otec poměrně brzy opustil celou rodinu. Shawna a jeho tři sourozence tak vychovávala jejich matka na předměstí New Yorku. To s sebou neslo poměrně jasnou sadu motivů včetně dealování drog a hrátek se zbraněmi, sám Jay-Z jednou uvedl, že když byl teenager, byl třikrát postřelen. Jeho spolužáky na střední škole byly pozdější legendy hip hopu Busta Rhymes a Notorious B.I.G.. Není se tedy čemu divit, že k hip hopu přilnul i Shawn, kterému se v okolí přezdívalo Jazzy (tedy džezy, odkud pochází i jeho pozdější umělecké jméno). Jeho matka jednou vyprávěla, že své sourozence často v noci budil tím, že prsty bubnoval různé rytmy do stolu. Proto mu koupila kazeťák, na kterém si Jazzy pouštěl smyčky a rappoval k nim.

Šachová celebrita Carlsen ukazuje, že šachista nemusí být automaticky suchar

Jeho tehdejším mentorem byl Jaz-O, na jehož nahrávkách z raných devadesátých let lze pozdějšího titána zaslechnout. V příběhu Jay-Z však nic není uspěchané. Jeho první song vznikl až v roce 1995 a nikdo o něj nestál. Neměl smlouvu, a tak prodával své nahrávky z auta. Tak de facto vznikla jeho společnost Rock-A-Fella Records, která později podepsala neznámého producenta Kanye Westa.

O rok později Jay-Z debutoval deskou Reasonable Doubt. To sice nebylo zprvu hitem, ale podílelo se na něm několik významných producentů, vystoupil tu Notoriuos B.I.G. a o desce se hodně mluvilo. Později bude deska zařazena magazínem Rolling Stone mezi 500 nejlepších desek všech dob a její prodeje nakonec překonají hranici 1 milionu kopií jen na území USA.

Album Reasonable Doubt zrodilo hvězdu, která získala smlouvu s tehdejším titánem Def Jam, chystanou desku dostal na starosti hitmaker Puff Daddy a výsledná nahrávka In My Lifetime, Vol. 1 se stala platinovou. Přesto na ni Jay-Z příliš v dobrém nevzpomíná, vznikala totiž v temné době pro hip hop, kdy za dosud nevyjasněných okolností zemřeli rappeři Tupac a Notorious B.I.G.. Navíc řada fanoušků debutové desky Jay-Z vyčetli, že opustil původní estetiku a vydal se směrem k popovějšímu hip hopu.

Navždy na trůnu

Roztržky mezi rappery a jejich fanoušky, stejně jako mezi jednotlivými superhvězdami, k žánru patří od jeho zrodu. Jay-Z není výjimkou. Legendární se stala jeho bitva s dalším rapperem vystupujícím pod jménem Nas, která trvala několik let a dělila fanoušky žánru nepřekročitelnou hranicí.

Mezitím však sláva a význam Jay-Z rostl a lze prohlásit, že v roce 2001 se dostal na absolutní vrchol, ze kterého jej již nikdo nesesadil. Přesně 11. září 2001, v tragický den amerických i světových dějin, vyšlo jeho šesté album. Jmenovalo se The Blueprint a je dodnes považováno za jedno z nejdůležitějších hiphopových alb všech dob (mimochodem je také jedním z pouhých 15 alb, kterým dal plné hodnocení uznávaný magazín The Source).

Madonna dostala od Rusů pokutu milion dolarů za podporu menšin. Nikdy ji nezaplatila

Na albu se podílela řada zásadních producentů včetně Kanye Westa, který si tu odbyl mainstreamový debut, a nabízí nasamplované smyčky soulových nahrávek.

Není bez zajímavosti, že Blueprint vznikal v době, kdy jednak Jay-Z prožíval řadu kulturních válek s Nasem či kapelou Prodigy a byl častým terčem nenávisti řady fanoušků. Navíc čekal, jak dopadne soud, v němž byl obžalován z pobodání producenta Lance Rivery (Jay-Z nakonec přijal tříletou podmínku).

Jay-Z nikdy nepřestal vydávat desky. Přesto jeho kariéra začala být mnohem pestřejší, a to nejen díky manželství s Beyoncé, s níž zároveň vyrazil na dvě celosvětová turné. Začal se také více věnovat byznysu. Jeho finanční aktivity zahrnují celou řadu oblastí. Těmi hlavními jsou hudba, sport a nemovitosti.

Věnuje se třeba výrobě oblečení (Rocawear), vlastní řetězec populárních sportovních barů 40/40 a postupně byl podílníkem několika sportovních klubů, ať už jde o NBA či americký fotbal. Své zkušenosti velmi zajímavě zhodnocuje tím, že spoluvlastní společnost zastupující řadu sportovců. Letos k těmto aktivitám Jay-Z přidal ještě založení školy zaměřující se na sport, hudbu a zábavu.

Druhým segmentem je samozřejmě nadále hudba. Jako hudební manažer uspěl s Rock-A-Fella Records, které pohltil kolos Def Jam (kde poté Jay-Z fungoval jako jeden z šéfů). Jeho nejslavnějším hudebním byznysem se však stala streamovací službu Tidal. Ta sází na vysokou kvalitu nahrávek srovnatelnou s vinylovými deskami a v současnosti má údajně kolem tří milionů uživatelů. Tidal má podle serveru Business Insider hodnotu přes 600 milionů dolarů.

Jisté pak je, že Carterovi, jak Jay-Z, tak Beyoncé, ještě neřekli poslední slovo.