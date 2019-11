Miliardář Chrenek přibral k nemocnicím i veteriny | E15.cz

Fond byznysmena Tomáše Chreneka Supernius chce rozšířit svou působnost v oblasti péče o domácí mazlíčky. Uvádí na trh síť veterinárních klinik a ordinací pod značkou Vetino. „Cílem je zvýšit dostupnost péče,“ říká investiční bankéř Marek Ditz, který fond vede.

Supernius v části sítě obchodů s potřebami pro domácí mazlíčky Pet Center zavede veterinární koutky zaměřené na preventivní péči. První koutek byl otevřen v brněnské prodejně Pet Centra. „Na začátku příštího roku bychom chtěli otevřít další,“ doplňuje Pavel Vyhnálek odpovědný za rozvoj Vetina. Koutků a podobných pracovišť má být v Česku a na Slovensku až dvacet.

Koutky mají být podle Ditze doplněny menšími veterinárními praxemi, s nimiž chce Supernius spolupracovat, ale nechce je všechny přímo koupit. Síť Vetino by měla zahrnovat tři desítky spolupracujících praxí na českém trhu a dvacet na Slovensku.

Nejvyšší stupeň péče mají zajišťovat specializovaná pracoviště. Příkladem jsou již zakoupené veterinární kliniky Jaggy v Praze a Brně. Do podobných klinik hodlá Supernius investovat přímo. „Alespoň pět investic do veterinárních klinik je na spadnutí,“ prozrazuje Ditz s tím, že minimálně tři jsou slovenské. Supernius by podle něj chtěl mít deset těchto klinik na českém trhu a pět na Slovensku. Celkem tak může být v síti Vetino přes osmdesát pracovišť s různou úrovní veterinární péče.

Spojením Pet Center a veterinární sítě Vetino vzniká významný hráč v oblasti péče o domácí mazlíčky. „Chceme se o zvíře starat v celém jeho životním cyklu,“ vysvětluje Vyhnálek.

Chrenek není jediným miliardářem, který investuje do veterin. Na začátku letošního roku se stal spolumajitelem několika veterinárních středisek na Slovensku Pavel Bouška, majitel výrobce krmiv pro zvířata Vafo.

Zájem investorů o veterinární oblast je pochopitelný. Péče o domácí mazlíčky roste rychleji než třeba prodej čokolády, dětské stravy či mléčných výrobků. Domácí zvíře se stále více stává součástí rodiny. A člen domácnosti musí pochopitelně dostat to nejlepší.

„To, co lidé dělají pro sebe, jako je zdravý životný styl či zdravé jídlo, dopřávají i svým zvířecím miláčkům. Soustředí se hodně na superprémiová krmiva,“ uvedl Luboš Rejchrt, provozní ředitel sítě prodejen s chovatelskými potřebami Plaček Group.