Světoví miliardáři: Boháči se předhánějí v boji s pandemií | E15.cz

Kdo z těch, kteří mohou, dává nejvíce na výzkum koronaviru, případně na vývoj vakcíny proti nemoci COVID-19 nebo na tlumení společensko-ekonomických následků pandemie? Odpověď většiny lidí by byla Bill Gates. Někteří by možná dodali, že to dělá zištně a odkazovali by na internetové zkazky o tom, že sám celou šlamastyku kolem čínské chřipky vymyslel, aby ji pak sprovodil ze světa a zbohatl na tom.