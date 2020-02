Majitel Koh-i-nooru Bříza chce vlastnit Dynamo ČB, píše iSport | E15.cz

Fotbalové Dynamo České Budějovice možná projde vlastnickou změnou. Podle informací portálu iSport se do klubu chystá majetkově vstoupit majitel firmy Koh-i-noor Hardtmuth Vlastislav Bříza společně se současným kapitánem týmu Tomášem Sivokem.

O tom, že současná akcionářská struktura Dynama má zájem klub prodat, se mluví na jihu Čech už dlouho. Majitel Miroslav Dvořák a jeho partneři už prý po šestnácti letech postrádají chuť a energii, jakou by klub potřeboval.

Proto by mohlo brzy, možná už v tomto týdnu, dojít ke změně vlastníka. Finální nabídku na odkup akcií v řádu nižších desítek milionů korun podal současný kapitán Tomáš Sivok, píše iSport.

„Tomáš by se v tom neangažoval sám. Jde do toho se solidním investorem,“ řekl serveru zdroj blízký hráči. Oním investorem by podle informací iSport.cz neměl být nikdo jiný než Vlastislav Bříza, majitel známé a tradiční firmy Koh-i-noor Hardtmuth na školní, kancelářské a výtvarné potřeby.

Kromě toho třiasedmdesátiletý Bříza podniká i ve zdravotnictví, energetice, strojírenství a nemovitostech a pravidelně se umisťuje v žebříčcích nejbohatších Čechů. Magazín E15 Premium jeho majetek loni v listopadu odhadl na více než pět miliard korun.

Českobudějovické Dynamo se momentálně nachází v tabulce české nejvyšší soutěže na osmém místě. Jen tři body ztrácí na čtvrtou Spartu Praha.