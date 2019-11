Tesla Cybertruck: Elon Musk poodhalil záhadu prasklého skla | E15.cz

Americký miliardář a filantrop Elon Musk uvedl, že zatěžkávacími zkouškami prošla Tesla Cybertruck těsně před samotným odhalením pro veřejnost. Podle něj bylo na dveře automobilu kvůli otestování pevnosti dveří a jejich bezpečnostních prvků použito kladivo.

Úder kladivem však údajně způsobil drobnou prasklinu okna Tesly Cybertruck, které pak při samotné prezentaci nevydrželo náraz železné koule, kterou na automobil demonstrativně hodil šéfdesignér automobilky Franz von Holzhausen.

Příčinu selhání Elon Musk podle BBC zveřejnil v reakcích na dotazy fanoušků Tesly. „Ten postup měl být opačný. Nejdříve hod železnou koulí a až poté údery kladivem. Tak snad příště,“ napsal Musk.

Aby fanoušky Tesly přesvědčil, zveřejnil dokonce video, na kterém automobilka celý pokus s želežnou koulí zopakovala, tentokrát úspěšně. Na videu je však jasně patrné, že podmínky byly tentokrát jiné než při oficiálním představení.

Na video se můžete podívat zde:

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz