V září se uskuteční II. International e-commerce summit | E15.cz

Více než 50 speakerů z celého světa, mezi kterými nechybí Oliver Dlouhý (Kiwi.com), Jan Bednář (ShipMonk), Tomáš Braverman (Heureka), Martin Kasa (Pilulka), Milan Polák (Zoot) nebo Jitka Dvořáková (CZC). Čtyři dny programu, který obsahuje přednášky špiček v oboru a panely, které se věnují hlavnímu tématu summitu, a to e-commerce. Na summitu je možné virtuální propojení účastníků mezi sebou a rovněž přednášejících po skončení přednášky. Nebude chybět ani závěrečná „kamenná“ networking party, kde se budou moci všichni účastníci a diváci naživo potkat, to vše je podzimní e-commerce summit.

International E-commerce Summit se koná od 13. - 16. září. Všichni speakeři, mezi kterými jsou i zahraniční hosté, jsou naprostými jedničkami v oblasti e-commerce. Plnohodnotnou vstupenku lze zakoupit jednosuše online a její držitelé se mohou snadno propojit se speakery, pokládat dotazy, diskutovat, propojovat se s ostatními účastníky a vyměňovat si kontakty. Platící diváci pak budou mít přístup k více než 50 videím, rozhovorům, přednáškám a podcastům i po skončení akce.

Vedle témat, která vznikají přímo vlivem živelného vývoje e-commerce během posledních měsíců, tedy témat jako jsou změny chování zákazníků či nezbytnost digitální transformace byznysu, by pozornost účastníků summitu měly v každém případě přitahovat prezentace a workshopy věnující se sub tématům, mezi něž budou patřit jednotlivé tematické bloky věnované marketplaces, omnichannelu, logistice, ecomm trendům, financím, investicím, fúzím a ecomm nástrojům. Akce bude pokračovat velkým diskusním panelem leaderů české ecommerce. Další témata vyplynou v průběhu programu, do něhož se mohou zapojit účastníci virtuální konference se zakoupeným přístupem do networkingové platformy. Program se neustále aktualizuje a naleznete jej na webu akce.

EVENT AGENDA

13.9. Czech day (Czech language only)

14.9. Czech day (Czech language only)

15.9. International Premium day (English language or Czech language with English subtitles)

16.9. Live networking party in Prague

13.9 - 14.9. CZECH DAYS

(Czech language only)

Marketplaces

Tomáš Braverman, Heureka Group, CEO - Trh marketplace ve střední Evropě a ve světě.

- Trh marketplace ve střední Evropě a ve světě. Miroslava Biresova, Kaufland, International Sales Manager for CZ and SK - Jak fungují online tržiště a jak mohou podpořit prodej ve vaší multikanálové marketingové strategii?

- Jak fungují online tržiště a jak mohou podpořit prodej ve vaší multikanálové marketingové strategii? Jakub Kováč, Mall Group, International Sales Manager for CZ and SK - Tržiště jako cesta do zahraničí.

- Tržiště jako cesta do zahraničí. David Cikánek, Expando, Official Amazon SPN Partner & Expert - 5 věcí, které dělají úspěšní marketplace prodejci

Omnichanel

Michal Mašika, Notino, Head of sales & analytics - Překlenutí bariéry online nákupů u produktů spojených se zážitkem.

- Překlenutí bariéry online nákupů u produktů spojených se zážitkem. Matěj Kapošváry, Shopsys, COO - Připravenost českých prodejců na omnichannel.

- Připravenost českých prodejců na omnichannel. Daniel Horák, Dr.Max, CEO - „Je e-commerce po covidu – stejná jako před ním?“

- „Je e-commerce po covidu – stejná jako před ním?“ Hana Součková, SAP, CEO

Ups & downs

Jan Horešovský, Vinograf, co-founder - Gastro ups & downs v době covidu.

- Gastro ups & downs v době covidu. Václav Vítek, Amazing Places, CMO - Influencer marketing.

- Influencer marketing. Jan Foret, Wolt, General manager - Od rozvážky jídla k obchodnímu domu v kapse.

Logistika

Daniel Mareš, WE DO, CEO - Příjemce zásilky na prvním místě aneb vliv zákazníků e-commerce na balíkovou logistiku.

- Příjemce zásilky na prvním místě aneb vliv zákazníků e-commerce na balíkovou logistiku. Filip Fingl, Dáme Jídlo, Regional Director | International Markets - Europe - Quick commerce.

- Quick commerce. Jan Bednář, ShipMonk, CEO - Automatizace skladových systémů.

- Automatizace skladových systémů. Bohumil Tejnický, VertiFlex, managing partner - Využití umělé inteligence ve skladové automatizaci.

E-comm trends

František Štrupl, Google, Retail Industry Head - Budoucnost umělé inteligence v e-commerce.

- Budoucnost umělé inteligence v e-commerce. Radek Hudák, Shoptet, CMO - Tři příležitosti, které do e-commerce přinesl Covid.

- Tři příležitosti, které do e-commerce přinesl Covid. Magdalena Divišová, Online People, Partner - Lidé v ecommerce před 5 lety a za 5 let.

- Lidé v ecommerce před 5 lety a za 5 let. Jiří Pecina, MeddiHub, CEO - Digitální aplikace pro oblast telemedicíny.

Finance, investice, fúze

Jan Laštůvka, Lemonero, CEO - moderátor

- moderátor Jiří Hlavenka, Serial investor and enterpreneur - Příběh úspěšného investora.

- Příběh úspěšného investora. Vít Endler, Fingood, spolumajitel a ředitel - Crowdfunding jako investiční nástroj a crowdfunding jako způsob firemního financování.

- Crowdfunding jako investiční nástroj a crowdfunding jako způsob firemního financování. Milan Polák, Zoot, CEO - Fúze s Bibloo, Urban Store a Different. Jak spojit 4 eshopy v jednu firmu s obratem 1,6 mld.

- Fúze s Bibloo, Urban Store a Different. Jak spojit 4 eshopy v jednu firmu s obratem 1,6 mld. Citi Bank - TBA

E-comm tools

Roman Dobiáš, Affiliate síť Dognet, Country Manager - Jak pracovat s affiliate kampaněmi a dostat z nich maximum.

- Jak pracovat s affiliate kampaněmi a dostat z nich maximum. Petr Heller, Retailys, CEO - Omnichannel aneb jak spravovat 10 e-shopů v celé Evropě.

- Omnichannel aneb jak spravovat 10 e-shopů v celé Evropě. Petra Stupková, Legitas, Founder - Nejdražší právní přešlapy v e-commerce.

- Nejdražší právní přešlapy v e-commerce. Petr Janošík, Smartlook, founder - Jak zlepšit digitální zážitek zákazníků e-commerce pomocí kvantitativních a kvalitativních dat.

15.9. INTERNATIONAL PREMIUM DAY

(English language or Czech language with English subtitles)

Leaders panel (Czech language with English subtitles)

Tomáš Braverman, Heureka Group

Martin Kasa, Pilulka

Jitka Dvořáková, CZC

Petr Pavlík, Rohlik.cz

Milan Polák, Zoot

Samuel Huba, Shoptet

Investors panel

Martin Rozhoň, Vivantis, Founder & startup investor

Ondřej Klega, eRockets, CEO & investor

Ondřej Bartoš, Credo Ventures, General manager & investor

Ondřej Fryc, Reflex Capital, Managing Partner & investor-

Role kapitálových investic v e-commerce:

Do čeho investovali v posledním roce? Poroste atraktivita ecommerce a Eshopů? Jak přemýšlejí o strategii do koho investovat? Exitové strategie investorů. Srovnání EU s CZ - jak si na tom stojí česká ecommerce, investice do zahraničních eshopů a zahraniční investice do českých eshopů.

Co se změnilo s COVID - vnímání investičního rizika a příležitosti v ecommerce. Vliv lídrů, zakladatelů na valuaci společnosti/investici. Celkově klíčové atributy, které vstupují do hry při valuaci e-commerce hráče.

16.9. LIVE NETWORKING PARTY IN PRAGUE