Michael Jordan a jeho obnošené boty. Připravte si čtyři miliony | E15.cz

Michael Jordan je obrovský fenomén i mnoho let poté, co skončil svou hvězdnou hráčskou kariéru. Dokument ESPN a Netflixu The Last Dance, který se snaží poodhalit roušku jeho geniality je v časech sportovního útlumu vynuceného koronavirovou pandemií jedním z nejsledovanějších televizních počinů současnosti. A vlnu zájmu o Jordana cítí i dražitel páru bot, které kdysi MJ obul.