Umělá inteligence může být vstupenkou do světa bez práce, říká zakladatel startupu Rossum | e15.cz

V srdci Karlína, poblíž zastávky metra Křižíkova zabydlela jedno patro obyčejné kancelářské budovy firma, o které skoro není slyšet, ale která má díky svému know-how šanci dotáhnout to nejdále z českých start-upů. Rossum by se jinými slovy dal označit za sen investorů, kteří pátrají po nadějných firmách.

Posuďte sami: český start-up má produkt, který dokáže z faktur a dalších důležitých dokumentů vytáhnout důležitá data, jež jiná firma zároveň potřebuje zanést do svých interních systémů. To vše díky umělé inteligenci a se znalostí trhu.Právě takové firmy, které mají na první pohled banální, ve skutečnosti však geniálně jednoduchý nápad, jsou ve startupovém prostředí velmi ceněné.

Technologii, kterou Rossum dodává klientům, má pod palcem Petr Baudiš, původně programátor a absolvent matfyzu. Sám o sobě říká, že se umělou inteligencí zabývá odjakživa a že umělá inteligence může být pro lidstvo vstupenkou do světa, kde neexistuje žádná práce, ale jen volný čas. Jestli se to ovšem cestou nezvrtne, to neví ani on sám. Přesto zůstává techno optimistou a přemýšlí, jak udělat svět efektivnějším.

On a jeho společníci na to dostali investici 100 milionů dolarů, kterou do českého start-upu před dvěma lety poslali například američtí General Catalyst, kteří v minulosti investovali do Airbnb, Snapchatu nebo Canvy, dalším přispěvatelem byla česká skupina Miton s portfoliem zahrnujícím jména Rohlik, Bonami nebo Knihobot. „Důležité bylo, že jsme se nesoustředili jen na vývoj technologie, ale také na prodej zákazníkům a na další věci, jako jaký trh si vybrat nebo jak správně formulovat problém, který řešíme,“ vysvětluje Baudiš postup, kterého se on a jeho kolegové při budování start-upu drželi.

Technologický šéf Rossumu v současné době tvrdí, že start-up nevyhlíží další investiční kolo, ale soustředí se stále na efektivní využití již získaných financí. To v případě Rossumu kromě jiného znamená najít zákazníky, kteří jejich produkt potřebují.

„Tomu jsme se hodně věnovali, podařilo se nám do našeho týmu přitáhnout lidi ze zahraničí, kteří v tomto ohledu byli zkušení a přidali nám další expertízu. Nejde jen o technologii, ale také hodně o to, jak ji dostat na trh,“ vysvětluje Baudiš. Pojmenovává tím velkou bolest, kterou trpí čeští startupisté obecně: za podnikateli z ostatních zemí technicky nezaostávají, ale chybí jim schopnost se prodat. Rossum jim může být příkladem. Dokazuje to ostatně i výše investice, která patří mezi deset největších v historii českých start-upů. Baudiš, Gogár a Tunys teď nemusejí chodit za investory žádat o další peníze za nevýhodných podmínek, tak jako jiné firmy.

Ze začátku přitom nechybělo mnoho a tři technicky zdatní společníci na miliardový nápad zanevřeli. Původně totiž měli pocit, že tento problém je už dávno vyřešený, že se nad tím už někdo chytrý zamyslel, a proto je to pro ně slepá cesta. To se ovšem po čase ukázalo jako mylná představa. „Překvapilo nás, kolik dokumentů se vymění a kolik času to lidem zabírá. Podle různých zdrojů se každý den vymění přes miliardu faktur a to je jen jeden typ dokumentu. Představte si, jak by mohl být svět efektivní, kdyby tento problém zmizel?“ ptá se nadšeně Baudiš.

Ačkoliv je start-up Rossum teprve na začátku, už nyní Baudiš vidí směr, kam by se mohl uchýlit v nedaleké budoucnosti. „Je možné, že se někdy v budoucnu zaměříme na jiný druh komunikace, než jsou dokumenty. Někdo dává objednávky do firmy pomocí papíru, někdo přes telefon a můžeme třeba časem dojít k tomu, že chceme poslouchat ty telefonické hovory a pomáhat interaktivně vyplňovat formulář,“ přemýšlí nahlas startupista. Do toho ale zdůrazňuje, že nyní se celá firma soustředí na dokumenty a na automatizaci nakládání s nimi. Následovat Rossum se vyplatí.

Petr Baudiš (38)

Je zakladatelem a CTO start-upu Rossum, který se zaměřuje na automatizaci zpracování dokumentů pomocí světově unikátní technologie umělé inteligence.

V minulosti vedl několik AI výzkumných iniciativ a komerčních projektů hlubokého učení, publikoval například o jednom z hlavních předchůdců AlphaGo, společnosti DeepMind.