Rohlik vycouval z Itálie, soustředí se na Německo | e15.cz

Po stopnutí byznysu ve Španělsku zastavil český startup Rohlik své působení v další zemi. Po necelém roce provozu ukončil letos v březnu rozvážení potravin v Itálii, kde fungoval pod značkou Sezamo. Tuzemská firma se dlouhodobě soustředí na úspěch v Německu, kde by měla během následujících měsíců pohltit konkurenčního internetového prodejce Bringmeister, který patří pod českou investiční skupinu Rockaway.

V listopadu přede dvěma lety zakladatel společnosti Tomáš Čupr představoval veřejnosti smělé plány na rozšíření služeb Rohliku z českého, maďarského, německého a rakouského trhu do dalších tří zemí: Itálie, Španělska a Rumunska.

Po dvou letech se ovšem ukazuje, že expanze hlouběji do západní Evropy bude muset počkat, jelikož z původních tří trhů zbylo jen východoevropské Rumunsko. Ještě na konci ledna mluvil Čupr při představení hospodářských výsledků o Itálii jako o místě, kde společnost „hledá unikátní pozici na trhu“, jelikož s tou současnou není spokojená. Nakonec po odchodu ze Španělska (kde ani nezahájil rozvoz potravin) na počátku roku vycouval Rohlik také z italského trhu, na němž působil od dubna loňského roku do letošního března.

Odchod z Itálie

Konkrétně od 27. února nepřibývají na stránky italské pobočky na sociálních sítích žádné příspěvky. „Ahoj, dali jsme si pauzu. Naše služba není aktuálně dostupná,“ stojí na tamních webových stránkách. Některá italská média pouze přinesla krátkou zprávu o tom, že Sezamo končí a propouští své zaměstnance. Podle dřívější zprávy serveru Lupa.cz měl Rohlik v Itálii jeden sklad o pěti tisících metrech čtverečních pár kilometrů od města Milán. Rohlik na zaslané dotazy do uzávěrky tohoto textu neodpověděl.

Stejně jako všichni ostatní online i offline obchodníci se musí Rohlik vyrovnat s klesajícími útratami domácností a s méně přívětivým ekonomickým prostředím, což se projevuje například ztíženým přístupem k financování.

Negativní ekonomické klima se v případě Rohliku projevilo sníženou valuací od jednoho z investorů, finanční skupiny J&T. Ta ke konci loňského roku snížila ohodnocení svého podílu v online prodejci potravin. Rohlik přitom patří mezi nejúspěšnější české startupy, celkově od investorů na svůj rozvoj získal kolem 16 miliard korun a při posledním kole financování dosáhl na status jednorožce, tedy firmy s valuací přes jednu miliardu dolarů.

Změna ekonomického podnebí

O expanzi na západní trhy se zakladatel společnosti Tomáš Čupr před pár dny rozmluvil v podcastu Insider. „Aktuálně jsme čistě zaměření na Německo. My tu Evropu dříve či později objedeme, ale i kvůli tomu, že musíme být kapitálově zodpovědní, tak nemá smysl mít rozjetou Itálii, Španělsko a Německo dohromady,“ uvedl Čupr v podcastu. „Německo je obří příležitost, už tam máme management, už tam tomu rozumíme, proto jdeme nyní radši více do hloubky v Německu, než abychom šli do šířky v dalších zemích,“ doplnil.

Důraz na efektivitu a snižování nákladů se v případě Rohliku projevilo rovněž sloučením německé a rakouské pobočky, které jsou nyní řízené dohromady. V Rakousku Rohlik zároveň propustil zhruba 300 z původní tisícovky zaměstnanců, k tomuto kroku přistoupil podle vyjádření pro tamní média kvůli automatizaci skladu ve Vídni.

Podle konzultanta a odborníka na oblast internetových obchodů Davida Antoše ze společnosti Boston Consulting Group se ekonomické podmínky od vstupu Rohliku na západní trhy výrazně změnily. „Kombinace nižší kupní síly zákazníků, návratu do fyzických obchodů po konci pandemie a také výrazné ochlazení zájmu investorů o financování zpočátku ztrátových služeb plány Rohliku nevyhnutelně mění,“ domnívá se Antoš. Odborník také připomíná, že model Rohliku je náročný na lidskou práci, proto jsou pro něj východní trhy s levnější pracovní sílou vhodnější.

Uspěje, či neuspěje?

„Zdá se však, že se Rohliku v Itálii nedařilo ani získat přízeň zákazníků. Často se říká, že ‚retail je detail‘ a evropští zákazníci se mezi sebou velmi liší. Způsob, kterým se Rohliku podařilo přesvědčit Čechy nakupovat jídlo online, tak není přímo přenositelný do ostatních států,“ myslí si Antoš.

V posledních měsících se také ukazuje, že obor internetového prodeje potravin zažívá po raketovém pandemickém růstu návrat do reality. Například turecký startup Getir, který se zaměřuje na ultrarychlý dovoz potravin, byl nucen odejít hned z několika trhů. Americký Instacart zase pocítil nelibost investorů, když se téměř ihned po vstupu na burzu hodnota jeho akcií propadla o 23 procent.

„Je proto přirozené, že se nyní Rohlik raději věnuje svým lépe etablovaným městům, a především Německu. Právě úspěch na německém trhu je klíčový důkaz investorům, že model Rohliku může fungovat i v západní Evropě, navzdory dražší práci a ostřejší konkurenci,“ soudí Antoš. „Pokud Rohlik v Německu uspěje, je možné, že to ve Španělsku a Itálii časem zkusí znovu. Neuspěje-li, může naopak dojít na prodej Rohliku některým z větších evropských hráčů.“

O orientaci na Německo svědčí také zájem Rohliku o pohlcení konkurenční společnosti Bringmeister, která zároveň působí v jiných německých městech než český online prodejce. Bringmeister dosud vlastní česká skupina Rockaway, Rohlik už nicméně dostal povolení provést akvizici. Obchodu tak v současné době nic nebrání.