Skupina PPF sází na byznys s pronájmem jachet a katamaránů | e15.cz

Ve starobylém dalmatském městě Trogiru je relativní klid. V místním přístavu nejsou téměř žádní lidé, námořníci a turisté jsou „v terénu“ a celá marina se fyzicky i mentálně připravuje na sobotu. Pro společnost DreamYacht Charter, která v jednom z trogirských přístavů pronajímá přes sedmdesát lodí, nadchází nejdůležitější den v týdnu. Právě v sobotu se mění posádky a přijíždějí noví turisté.

„V sobotu bude přístav plný. Musíme během necelého dne dát do pořádku všechny jachty a připravit je na další turnus,“ říká Domagoj Puljić, ředitel chorvatské a černohorské pobočky DreamYacht Charter. Kvůli tomu se sem sjíždí také na osmdesát uklízeček z celého regionu. Akce musí proběhnout rychle. Desítky lodí patří do společného holdingu PPF a tradičního francouzského výrobce menších rekreačních plavidel Groupe Beneteau. S ním se PPF přede dvěma lety spojila s cílem vytvořit globálního lídra v oblasti charterové turistiky plachetnic. Domagoj PuljićAutor: e15 Michaela Szkanderová

A protože popularita pronájmu lodí ve světě v posledních letech stoupá, může se jim to podařit. Celkem už po světě provozují největší flotilu čítající kolem 1200 lodí. DreamYacht a sesterský Navigare Yachting k pronájmu využívají také on-line objednávací platformy SamBoat, která má ambice stát se něčím na způsob Booking.com pro dovolenkové plachtění. PPF vidí v tomto byznysu zajímavou příležitost. Zájem o pronájem rekreačních plavidel projevuje čím dál více nadšenců po celém světě, kteří vyhledávají netradiční dovolenou. Po odeznění koronavirové pandemie začal trh rychle ožívat, z čehož společnost těží.

Není to jediná investice skupiny PPF v tomto oboru. Před několika měsíci například získala minoritní podíl v největším světovém prodejci jachet MarineMax. Za 5,4 procenta zaplatila v přepočtu přes 700 milionů korun.

„Odvětví služeb souvisejících s dovolenou na moři a pronájmem rekreačních plavidel nyní zažívá silný růst. Naše investice do společnosti MarineMax je plně v souladu s tímto trendem a navazuje na předchozí transakce PPF v tomto segmentu ekologicky udržitelného globálního cestovního ruchu,“ potvrzuje mluvčí skupiny Leoš Rousek.

Pět procent Čechů

„Nacházíme se v jednom z nejatraktivnějších námořních bodů. Navíc tuto krásnou přírodu nijak nenahradíte. Dřív lidé jezdili do Karibiku nebo Řecka, teď začínají čím dál více objevovat krásy chorvatského pobřeží, které nabízí jedinečnou kombinaci moře a spousty ostrovů,“ říká Puljić, který v byznysu pracuje téměř deset let. Mezi klienty DreamYacht patří nejčastěji Britové, Američané a Němci. Pět procent všech posádek tvoří Češi, kteří našli v jachtingu oblibu, zejména v obdobích mimo hlavní sezonu, v červnu či září. Tito turisté po začátku ruské invaze na Ukrajinu částečně nahradili Rusy. Autor: e15 Michaela Szkanderová

Stále populárnější se pro zákazníky stávají katamarány, které jsou větší a pohodlnější. Na rozdíl od jednotrupých plachetnic se nenaklánějí a jsou tak vhodné pro celé rodiny. Klienti také kladou důraz na udržitelnost. Solární panely se na lodích instalují stále častěji. „Setkáváme se i s tím, že klienti nechtějí kotvit v marině, ale trochu dál, v zálivech, aby nespotřebovali tolik energií,“ tvrdí Puljić.

Byznys podle Puljiće letos běží skvěle. Jediný problém, který musí společnost řešit, je shánění lidí. Marina Baotić, kde má základnu Dream Yacht i Navigare, je jednou z nejrozsáhlejších a nejznámějších v regionu. „Čím větší marina, tím větší konkurence. Musíme o naše zaměstnance včetně brigádníků opravdu dobře pečovat, aby neodešli jinam. Udržet dobré zaměstnance, to není jen otázka peněz, ale i firemní kultury a přístupu,“ říká Puljić.

Známí sousedé

Jen několik kilometrů od Mariny Baotić se píše další český byznysový příběh, který s PPF Group souvisí. Skupina Emma Capital současného šéfa PPF Jiřího Šmejce tam koupila celý přístav. Ten spadá do skupiny Marina 21. Cílem této firmy je vybudovat středomořskou síť jachtařských marin. Jen do trogirské mariny se vejde kolem 230 lodí a dalších více než 100 lodí lze umístit na břeh. „Našim krátkodobým cílem je získat významný podíl ve společnostech, které drží koncese pro správu stávajících marin v Chorvatsku a ve zbytku Evropy, a vytvořit skupinu kotvišť s jedinečnou značkou,“ říká Paulina Ilić, šéfka chorvatské části skupiny Marina 21.

„V delším horizontu vnímáme mariny jako atraktivní a stabilní byznys, který má slibné vyhlídky i do budoucna. Rádi bychom se stali první volbou majitelů lodí z celého světa,“ doplnila.

Investiční ředitel Emma Capital a skupiny Marina 21 Pavel Horák k tomu zdůrazňuje i ekologickou rovinu podnikání. „Chceme jít cestou těch nejvyšších ekologických standardů, abychom pomohli zachovat původní ekosystém Středozemního moře,“ říká Horák. I Šmejcův byznys s přístavy by se měl v budoucnu rozrůstat. „Když se podíváme na čísla, tak letošní rok dopadne líp než v předchozích letech. Letní sezona nás pozitivně překvapila,“ říká Ana Mula z Marina 21.

Vstup Jiřího Šmejce do tohoto byznysu hodnotí pozitivně, protože to může pomoci rozvoji místního byznysu. „Stále větší část byznysu pochází z údržby a zazimování lodí. Plánujeme se na to zaměřit ještě intenzivněji. S rozvojem této mariny by se nám to mohlo podařit,” dodává Mula a ukazuje na zmenšeném modelu přístavu, jak se bude dále rozrůstat.

Na lodi poznáš charakter

Za pár týdnů skončí sezona a život v marině se uklidní. Pro Domagoje a jeho tým ale začne další fáze, a to je oprava lodí a jejich příprava na další rok. Že by se byznys do budoucna nerozvíjel, toho se Domagoj nebojí. „Lidé nepřestanou cestovat. A budou jezdit i noví zákazníci. Ti, kteří si objednávali hotely, přeskočí na jachty. A naopak. Tento příběh se nezastaví.“

S novou klientelou se mění i požadavky. Dřív do Chorvatska jezdili na moře převážně námořníci, nyní jsou to i méně zkušení lidé s celými rodinami. „Je třeba se pořád dívat na nové příležitosti a být o krok před konkurencí. Vidíme, že se mění klientela, a stále se tomu přizpůsobujeme,“ říká Domagoj. A jeho kolega, zkušený kapitán a nyní technický ředitel základny v Trogiru Tomislav Šarić dodává: „Pokud chceš opravdu poznat svoji ženu nebo svého přítele, vezmi je na loď. Tam se ukáže pravda.“