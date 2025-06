Zástupci sedmi vítězných dopravních projektů, které uspěly v hlavní kategorii, převzali sošku a titul „Česká dopravní stavba & technologie roku 2024“ z rukou prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy a ministra dopravy Martina Kupky.

V kategorii Dopravní technologie a inovace porota vyhodnotila jako jeden z vítězných projektů Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R. Což je jinak řečeno evropský vlakový zabezpečovací systém v rádiovém komunikačním systému, který zajišťuje bezdrátovou komunikaci mezi vlaky a pozemními stanicemi. Rovnocenné ocenění získala i rekonstrukce Barrandovského mostu, a to díky inovativnímu využití ultra-vysokopevnostního betonu. To umožnilo významně prodloužit životnost páteřního pražského mostu a navýšit jeho zatížitelnost.

V kategorii Dopravní stavby ostatní pak dosáhl na titul projekt Elektrifikace autobusové linky 119, která obsluhuje i Letiště Václava Havla. Díky elektrifikaci přispívá ke snižování emisí CO 2 a dalších škodlivých látek. Ve stejné kategorii dále bodoval obchvat města Opočno, který odvádí tranzitní dopravu mimo centrum a snižuje tak hlukové i emisní zatížení města.

Obchvat města Opočno – II. Etapa | Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví

„Touto stavbou jsme úspěšně navázali na první etapu obchvatu Opočna, kterou jsme dokončili v roce 2020. Součástí dnes oceněné II. etapy byl i technicky náročný 129 metrů dlouhý most přes Zlatý potok. Nová část obchvatu byla předána do zkušebního provozu téměř o rok dříve, než se plánovalo,“ konstatuje ředitel oblasti ZÁPAD Petr Novák společnosti M – Silnice, která projekt přihlásila.

V kategorii Dopravní stavby kolejové se taktéž předávala dvě ocenění. Jednak za modernizaci železničního uzlu Pardubice, což zahrnovalo rekonstrukci železniční stanice Pardubice, včetně napojení na stávající traťové úseky. A pak za zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov. Díky rekonstrukci se podařilo navýšit kapacity pro nákladní i osobní dopravu v Praze a zvýšit traťovou rychlost až na 100 km/h.

Udílení titulových cen pak uzavřela kategorie Dopravní stavby dálniční. Tady zvítězil úsek dálnice D3 310/I Úsilné – Hodějovice. Zmíněná část obchvatu Českých Budějovic odvádí veškerou zbytnou dopravu ze stávající silnice I/3 v úseku České Budějovice – Krasejovka, a tím výrazně vylepšuje opravní situaci ve městě.

Veřejnost ocenila studii k železnici

Mezi přihlášenými projekty mohli pro svého favorita hlasovat v online anketě i občané. Ti odměnili největším počtem hlasů Studii proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně rychlých spojení. Jde o projekt, který prověřuje scénáře a možnosti eliminace kapacitních limitů pražského uzlu v dlouhodobém horizontu let 2035-2050. Nová koncepce počítá s tím, že do centra hlavního města přivede vysokorychlostní železnici, která v současnosti představuje nejmodernější dopravní systém.

Ceny partnerů Kromě hlavních titulů získalo ocenění ještě dalších jedenáct projektů, které předali zástupci mediálních a odborných partnerů soutěže. Ti oceňovali jak technickou, tak společenskou hodnotu nominovaných staveb. Mimo jiné tady cenu Ministerstva dopravy ČR obdržel PPP projekt Via Salis D4 mezi Příbramí a Pískem. Jde o historicky první projekt v Česku, který běží podle modelu PPP. Zahrnoval celý proces od financování přes projektování a dostavbu až po údržbu dálnice D4.

PPP projekt Via Salis D4 mezi Příbramí a Pískem. | Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Prezident SPS Jiří Nouza nejprve vyzdvihl, že jde o projekt, který má přesah napříč politickými obdobími: „Co se v roli ministra dopravy podařilo zahájit Karlu Havlíčkovi, to úspěšně dokončil Martin Kupka. Rád bych tímto oběma poděkoval za příkladnou spolupráci napříč volebními obdobími. Přesně takhle by spolupráce na projektech podobného významu měla vypadat,“ uvedl.

V podobném tónu navázal generální ředitel ŘSD Radek Mátl, který ocenil spolupráci mezi státním a soukromým sektorem. „Je to společný projekt, na kterém se podílela spousta subjektů i jednotlivců. V České republice bohužel bývá nejsložitější stavbu připravit a prodrat se byrokracií. Ta byla úmorná. Realizace je za odměnu. Jsem šťastný, že se vše podařilo nejen připravit na straně ŘSD, ale poté i realizovat soukromým investorem. Takových projektů by mělo být víc,“ doplnil.

Bodovali i studenti

Součástí soutěže České dopravní stavby a technologie je každoročně také studentská soutěž, která se pořádá ve spolupráci s tuzemskými technickými vysokými školami a patrony z řad firem, které působí v dopravních stavbách. Soutěž má za cíl motivovat studenty k většímu zájmu o dopravní a stavební obory. V době, kdy českému stavebnictví chybí kvalifikovaní odborníci, má tak nejen symbolický, ale i strategický význam.

„Každý krok, který pomůže směřování studentů na střední odborné a vysoké technické školy, je cenný. Mladé v oboru nutně potřebujeme,“ zdůraznil Karel Havlíček. Letos bylo ve studentské kategorii uděleno celkem 13 cen, které doprovodily finanční šeky v hodnotách deset až dvacet tisíc korun. Výjimečného úspěchu tady tak dosáhl Richard Řehulka, student Fakulty stavební VUT v Brně. Jeho projekt Lávka podporovaná kabely získal dokonce ocenění rovnou dvě. Jak cenu rektora VUT v Brně, tak i cenu společnosti Enteria, generálního patrona studentské kategorie.

Řehulka může v budoucnu na letošní úspěch navázat. „Rád bych se věnoval navrhování mostů a jiných inženýrských konstrukcí, ale taky řešení složitějších právních případů souvisejících s výstavbou a stavebním řízením,“ komentoval po převzetí ocenění. Dvojitou cenu získal také Matěj Süsser za svou práci Syntetická pojiva v silničním stavitelství. Ocenil ji děkan Fakulty stavební ČVUT i společnost M – Silnice a.s.

„Jsem nesmírně rád, že Česká dopravní stavba a technologie otevírá prostor i studentům vysokých škol, kteří můžou soutěžit se svými bakalářskými a diplomovými pracemi. Studentská část soutěže je důležitou platformou pro propojení akademického prostředí, praxe a odborné veřejnosti. Společně pak všechny strany můžou rozvíjet kvalitní, moderní a udržitelné dopravní stavby,“ uvedl Petr Mondschein, předseda České silniční společnosti, která patří k patronům akce. A doplnil, že i ČSS se mladou generaci snaží motivovat vlastním projektem Young Roads. Jeho cílem je představit mladé generaci dopravní infrastrukturu a silniční odvětví prostřednictvím inovací, chytré mobility, exkurzí na stavby a do výzkumných center, videí ze staveb, či setkání s odborníky a představiteli státu a krajů.

„Jsem rád, že soutěž Česká dopravní stavba a technologie získává na popularitě. Je to vidět na rostoucím počtu přihlášek vlastních projektů, i diplomových a bakalářských prací,“ uvedl na závěr předávání cen předseda Sdružení pro výstavbu silnic Petr Laušman. Podle něho to pravděpodobně souvisí se skutečností, že se v Česku v posledních letech daří připravovat i realizovat velký počet dopravních projektů. „To dokládají jak vynakládané finance, tak i množství realizovaných asfaltových směsí. Loni se jich vyrobilo a uložilo téměř osm milionů tun, bezmála o milion víc než v roce 2023," dodal.

A co pro další ročníky? Prezident SPS Jiří Nouza uvedl, že už 25 let sní o severozápadní části dálničního okruhu Prahy. A jasno měl i ministr dopravy Martin Kupka: „Já bych jednoho dne tuze rád ocenil Metropolitní expres pro železniční spojení Prahy a Středočeského kraje. Ten zároveň propojí i letiště a Hlavní nádraží, kam budou směřovat vysokorychlostní vlaky. Přál bych si, aby se tahle vize zhmotnila co nejdříve. A dále bych chtěl, aby v našem státě byla dokončena dálniční síť, po které bude možné pohodlně a rychle cestovat z jednoho konce republiky na druhý,“ uzavřel svou vizi.