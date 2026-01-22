Dokumenty k míru leží na stole. Zelenskyj ale kritizuje Evropu
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Davos uvedl, že dokumenty k ukončení války jsou téměř hotové a Rusko se musí připravit na mír.
- Západ podle něj selhává, protože nedokáže zastavit dodávky klíčových dílů pro ruské zbraně ani jednat jednotně.
- Zelenskyj zároveň kritizoval Evropu za pasivitu a závislost na rozhodnutích Spojených států.
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Zelenskyj rovněž řekl, že světový řád je založen na činech. „A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil závěrem svého vystoupení.
Kritika Evropy
Rusko může nadále sestavovat balistické rakety používané při útocích proti Ukrajině díky dodávkám důležitých dílů, a to nejen z Číny, ale také z Evropy, Spojených států či Tchaj-wanu, řekl Zelenskyj. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ kritizoval Zelenskyj postoj západních zemí.
Kritizoval také Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že již loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl na úvod svého vystoupení.
Zelenskyj se mimo jiné pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.
Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve válce pokračovat. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ řekl dnes Zelenskyj.
Evropě vytknul také to, že neumí využít zmrazené ruské fondy na podporu země, která se brání ruské invazi. Uvedl mimo jiné, že místo akcí vede Evropa debaty. „Evropa miluje diskuze,“ řekl.