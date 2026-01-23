Na jednání USA a Ruska v Abú Zabí se otevřou územní otázky, klíčový je Donbas, řekl Zelenskyj
- Zelenskyj potvrdil, že na třístranných jednáních v Abú Zabí se USA a Ruskem se otevřou územní otázky, klíčovým tématem má být Donbas.
- Rozhovory následují po setkání amerických vyslanců s Vladimirem Putinem, Moskva podmiňuje dlouhodobý mír vyřešením svých územních nároků.
- Podle Zelenského je hotová dohoda s USA o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, čeká se na termín podpisu.
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Zabí se bude mluvit o územních otázkách. V pátek to podle agentur řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něho dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
„Donbas je klíčovou záležitostí. Bude se o ní jednat v pátek a v sobotu v podobě, jakou tři strany v Abú Zabí uznají za vhodnou,“ cituje Zelenského agentura AFP. Třístranná jednání v metropoli Spojených arabských emirátů se uskuteční krátce po několikahodinové schůzce vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a jeho poradci. Putinův zahraničněpolitický poradce Jurij Ušakov po ní dnes nad ránem řekl, že bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný.
Rusko celoplošnou invazi na Ukrajinu vede od února 2022. Trumpova administrativa se snaží nejhorší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války ukončit. Překážkou v tom jsou zejména ruské požadavky týkající se východoukrajinského Donbasu. Moskva ho chce získat celý, včetně částí, které její vojska dosud nedokázala dobýt. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku.
Součástí urovnání konfliktu mají být bezpečnostní záruky poskytnuté Spojenými státy Ukrajině. „Hlavní dohoda o bezpečnostních garancích je hotová,“ řekl dnes také Zelenskyj a dodal, že čeká, až Trump určí místo a termín jejího podpisu. Tento dokument podle něho budou muset schválit americký Kongres a ukrajinský parlament.