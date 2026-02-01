Nové mírové jednání USA, Ukrajiny a Ruska začne 4. února, řekl Zelenskyj
- Další kolo mírových rozhovorů mezi USA, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční 4. a 5. února v Abú Zabí, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
- Kyjev je připraven na věcnou diskusi a chce, aby jednání přispěla k reálnému a důstojnému ukončení války.
- První schůzka v lednu nepřinesla průlom, zejména kvůli sporným územním otázkám v Donbasu.
Další kolo mírových rozhovorů mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Ruskem se uskuteční v Abú Zabí 4. a 5. února, napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zda se i dnes bude ve Spojených arabských emirátech konat avizovaná schůzka mezi zástupci těchto tří zemí, ale neupřesnil.
„Ukrajina je připravena na věcnou diskusi a my máme zájem, aby výsledek jednání přispěl k reálnému a důstojnému ukončení války,“ uvedl Zelenskyj.
První třístranná jednání zástupců Ruska, Ukrajiny a USA o americkém mírovém plánu se uskutečnila 23. a 24. ledna také v Abú Zabí. Žádného průlomu se ale podle komentátorů dosáhnout nepodařilo, zejména v citlivých územních otázkách.
Rusko nadále požaduje ovládnutí celého Donbasu na východě Ukrajiny, zatímco Kyjev odmítá vyklidit území, která ruská vojska ani za čtyři roky války nebyla s to dobýt.