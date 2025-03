Kreml se k návrhu na příměří na Ukrajině zatím nevyjádřil

Kreml dnes uvedl, že potřebuje od Spojených států další informace o výsledku americko-ukrajinských jednání v Džiddě, než se vyjádří, zda třicetidenní příměří je pro Rusko přijatelné. Mluvčí Dmitrij Peskov podle tiskových agentur nevyloučil v této souvislosti případný další telefonát mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem. Moskva se podle anonymních zdrojů agentury Reuters staví k příměří zdrženlivě.

„Pro Putina je těžké s tím (příměřím) v současné podobě souhlasit,“ řekl Reuters vysoce postavený ruský zdroj, který kvůli citlivosti tématu hovořil pod podmínkou anonymity. „Putin má silnou pozici, protože Rusko postupuje,“ dodal. Pro ruského prezidenta by podle něj bylo obtížné souhlasit s myšlenkou příměří, aniž by si vyjasnil podmínky a získal nějaké záruky. Bez toho by se totiž ruská pozice mohla rychle oslabit. Jiný vysoce postavený ruský zdroj uvedl, že návrh na příměří se z pohledu Moskvy jeví jako past, protože pro Putina by bylo těžké zastavit válku bez konkrétních záruk nebo příslibů. Třetí ruský zdroj upozornil, že celkovým výsledkem je, že Spojené státy souhlasily s obnovením vojenské pomoci a sdílením zpravodajských informací s Kyjevem a ozdobily tento krok návrhem na příměří.