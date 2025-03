V Londýně začal summit evropských zemí o Ukrajině, účastní se i ČR

V Londýně začal summit evropských zemí svolaný britským premiérem Keirem Starmerem, jehož cílem je podpořit Ukrajinu a obnovit diplomatické rozhovory po páteční roztržce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou hlavou státu Donaldem Trumpem. Přítomni jsou zástupci více než desítky zemí, Česko na jednání zastupuje premiér Petr Fiala.

Účastní se i Zelenskyj, kterého podle deníku The Guardian při příjezdu do sídla Lancaster House na londýnské třídě The Mall vítaly davy podporovatelů Ukrajiny. Hlavním vchodem pro lídry vstoupil i bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj.