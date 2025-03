Zelenskyj řekl, že ruský prezident Putin brzy zemře a pak bude po všem

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruský prezident Vladimir Putin vzhledem ke svému věku „brzy zemře“ a „pak bude po všem“. Zelenskyj to prohlásil ve středu v rozhovoru s několika novináři při návštěvě Francie. Ukrajinský prezident v témže rozhovoru vyzval Spojené státy a Evropu ke společnému tlaku na Putina, který se podle něj obává americko-evropské koalice. Ukrajinský prezident se dnes v Paříži účastní schůzky lídrů několika zemí Evropské unie, včetně Česka, Kanady a Británie. Ti jednají o další podpoře Ukrajiny, která už přes tři roky čelí ruské invazi.

„Další věc, které se (Putin) bojí, je ztráta moci. Záleží to také na stabilitě společnosti, ale i na jeho věku - brzy zemře, to je fakt, a pak bude po všem,“ řekl Zelenskyj novinářům z France Télévisions, BBC, ARD a estonské veřejnoprávní ERR. Přitom nevysvětlil, proč se domnívá, že dvaasedmdesátiletý Putin „brzy zemře“, a novináři s ním tento výrok dále nerozebírali.

„Je velmi důležité, aby Amerika nyní nepomáhala Putinovi dostat se z globální izolace,“ řekl Zelenskyj. Prohlásil to nedlouho poté, co zprávy o americké dohodě s Rusy o časově omezeném příměří v Černém moři byly provázeny informacemi, že Američané přislíbili, že pomohou Moskvě obnovit přístup na světové trhy pro ruské zemědělské produkty a hnojiva, snížit náklady na pojištění lodí nebo rozšířit přístup do platebních systémů pro obchod se zemědělskými komoditami.