The Telegraph: Britští vojáci by mohli být vysláni na Ukrajinu na pět let

Británie zvažuje, že na Ukrajinu na pět let vyšle své vojáky, uvedl ve čtvrtek britský zpravodajský web The Telegraph s odvoláním na nejmenované zdroje. Vojáci by podle něj na Ruskem napadanou Ukrajinu byli vysláni v rámci plánu, o němž nyní Londýn jedná se svými spojenci.

Jedna z variant plánu, o němž se jedná, je podle zdrojů serveru vyslání Evropany vedených sil na Ukrajinu. Jejich úkolem by bylo odradit Rusko od porušení možné dohody o příměří a zároveň by ulevilo ukrajinským vojákům.