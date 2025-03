Je nebezpečné, že Rusko považuje Evropu za slabou, míní Řehka

Rusko podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky úplně nevěří, že Evropa má vůli a jednotu se mu stavět. Řekl to na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. Rusko považuje Evropu za slabou, což je nebezpečné, míní šéf armády. Postupně se podle něj zkracuje čas, který má Evropa na přípravu, aby se vyhnula problému. Rusové potřebují i méně než pět let, aby udělali chybnou kalkulaci a způsobili Evropě problémy, řekl.

Rusko je pro Česko nejvíc zásadní a urgentní hrozba, byť ne jediná, řekl Řehka. „Ta doba, kolik máme času na přípravu, se vyhnout problému, se postupně zkracuje,“ podotkl. Odhaduje, že na to, aby to Rusy lákalo, udělali chybnou kalkulaci a způsobili Evropě vážné problémy, potřebují i méně než pět let.

Zabránit se tomu dá obranou a odstrašením, uvedl Řehka. To vyžaduje reálné kapacity a schopnosti a reálnou vůli je použít. „Nemyslím si, že Rusko úplně věří, že máme jako Evropa vůli a jednotu se mu stavět,“ řekl. K tomu, aby to Rusko pochopilo a začalo tomu věřit, podle něj v Evropě nyní směřují iniciativy například ve vztahu k Ukrajině. „Myslím si, že Rusko nás považuje za slabé. A to je nebezpečné, protože Rusko útočí vždycky na slabé, nikdy na silné,“ řekl.

Na aktuální situaci se podle něj ukazuje potřeba evropské autonomie. „Což se nerovná evropská armáda,“ zdůraznil. Není to podle něj o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, ale geopolitické realitě. Je pravděpodobné, že Spojené státy nebudou během několika let schopny garantovat Evropě některé věci, ani kdyby chtěly, míní. „A my si je musíme jako Evropa začít budovat sami,“ uvedl.