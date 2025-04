Putin se podle Rubia bude muset velmi brzy vyjádřit, zda to s mírem myslí vážně

Ruský prezident Vladimir Putin se bude muset velmi brzy vyjádřit, zda to myslí s mírem na Ukrajině opravdu vážně. Dnes to v Bruselu po jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance prohlásil šéf americké diplomacie Marco Rubio. Poznamenal, že americký prezident Donald Trump nepřistoupí na nekonečná jednání. Rubio zároveň upozornil na to, že Ukrajina už dříve souhlasila s návrhem na plošné příměří, a to bez jakýchkoli podmínek. Ukrajina od února 2022 čelí ruské invazi.