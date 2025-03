SIPRI: Ukrajina je největším dovozcem zbraní, dovoz do Evropy stoupl o 155 procent

Dovoz zbraní do Evropy v období let 2020 až 2024 stoupl o 155 procent a Ukrajina se po ruské invazi v roce 2022 stala největším dovozcem zbraní na světě. Spojené státy nadále dominují globální scéně a americké společnosti zvýšily svůj podíl na celosvětovém vývozu zbraní v letech 2020 až 2024 na 43 procenta z 35 procent v období 2015 až 2019. USA měly na globálním vývozu zbraní zhruba stejný podíl jako osm dalších zemí dohromady. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI).