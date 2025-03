USA si podle Trumpa nenechají dlouho líbit komentáře Zelenského k válce

Spojené státy už si podle prezidenta Donalda Trumpa nenechají dlouho líbit přístup a komentáře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k válce na Ukrajině. Zelenskyj podle šéfa Bílého domu nechce mír, dokud má podporu USA. Trump se tak dnes vyjádřil na síti Truth Social, a sdílel přitom odkaz na vyjádření ukrajinské hlavy státu, že dohoda o ukončení konfliktu s Ruskem je ještě „velmi, velmi daleko“.

„Toto je to nejhorší prohlášení, jaké mohl Zelenskyj učinit, a Amerika si to už dlouho nenechá líbit! To je to, co jsem říkal, tenhle chlap nechce mír, dokud má podporu Ameriky,“ napsal americký státník, který se tak znovu dostal do názorového sporu se Zelenským. Ten nejvýraznější zatím přišel v pátek při televizí přenášené roztržce mezi oběma prezidenty v Bílém domě. Především evropští politici se od té doby snaží situaci uklidnit, aby bylo možné přiblížit se k návrhu příměří, který by ukončil boje a zároveň Rusko odradil od další agrese.