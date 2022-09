Pseudoreferenda ve válečné zóně: o co jde na jihovýchodě Ukrajiny | E15.cz

Kreml chce v pátek ve spolupráci s proruskými separatisty ve čtyřech oblastech na jihovýchodě Ukrajiny odstartovat takzvaná referenda o přičlenění k Rusku. Mezinárodní společenství dává najevo, že výsledky této pochybné aktivity v žádném případě neuzná, a to nejen proto, že se bude konat pod palbou. Moskva ji však i tak může využít k rychlé anexi regionů a následném obvinění Kyjeva, že při osvobozování vlastního území útočí na ruské teritorium. To by mohlo nahlodat ochotu Západu posílat Ukrajině vyspělé zbraně, zvláště s ohledem na jaderné pohrůžky Kremlu.