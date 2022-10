Putinova Ukrajina se zmenšuje navzdory mobilizaci a anexi | E15.cz

Moskva v sobotu připustila ztrátu Lymanu. „V souvislosti se vznikem hrozby obklíčení byla vojska stažena z osady Krasnyj Lyman (starší název města - pozn.red.) do výhodnějších linií,“ uvedlo během brífinku ruské ministerstvo obrany. Město Lyman s předválečnou dvacetitisícovou populací bylo přitom důležité pro zásobování vojáků agresora a týdny se o něj sváděly ostré boje.

„Lyman je důležitý, protože je to další krok k osvobození ukrajinského Donbasu,“ řekl agentuře Reuters Serhij Čerevatyj, mluvčí ukrajinských východních sil. „Je to příležitost jít dále do měst Kreminna a Sjevjerodoneck a je to psychologicky velmi důležité,“ dodal. I prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že na Donbasu do týdne zavlaje více ukrajinských vlajek nad osvobozenými městy.

Rusové při ústupu z Lymanu pravděpodobně utrpěli těžké ztráty, domnívá se britské ministerstvo obrany. A další neúspěch ruských sil už také přinesl novou domácí kritiku. Čečenský lídr Ramzan Kadyrov se ostře pustil do místního velitele Alexandra Lapina. Hovořil o špatné logistice i o tom, že jeho chyby kryje nejvyšší velení. Kreml by měl zvážit užití jaderné zbraně s nízkou účinností, vyzval Kadyrov.

Pro Putina je ztráta Lymanu rána i z jiných důvodů. Přišla den poté, co podepsal anexi čtyř ukrajinských oblastí - Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské - v souvislosti s takzvanými referendy. Lyman je přitom součástí Doněcké oblasti a jeho ovládnutí ukrajinskými vojáky ukazuje, že o tom, kdo jaké území ovládá, se ve skutečnosti rozhoduje na frontě. „Ukrajinská armáda má a vždy bude mít rozhodující hlas v dnešních a jakýchkoli dalších referendech,“ konstatovalo na Twitteru ministerstvo obrany v Kyjevě.

Americký Institut pro studium války (ISW) však konstatuje, že pro Kreml je nyní podstatnější udržení jihu, než východu Ukrajiny. Ruské jednotky se podle něj teď soustředí na upevnění pozic v Chersonské a Záporožské oblasti. Toto teritorium je důležité pro udržení pozemního přístupu Moskvy na okupovaný Krym. Zvlášť v době, kdy pokračují ukrajinské útoky na poloostrov a hrozí i zničení klíčového mostu do Krasnodarského kraje.

Zatím přitom není jasné, jestli a kdy poměry na frontě změní mobilizace, kterou Putin nedávno nařídil. Neustále se množí zprávy o špatných podmínkách a výbavě odvedených. Svědectví nasvědčují i tomu, že Kreml natolik spěchá, aby dostal rekruty do důležitých pozic, že jim ani nezajišťuje adekvátní přípravu.

“Bylo nám oficiálně řečeno, že před posláním do válečné zóny neproběhne žádný výcvik,„ stěžoval si kupříkladu minulý týden mobilizovaný voják ve videu, které zveřejnila skupina pro ochranu práv Pervij Otděl s tím, že ho čeká přesun právě do Chersonu.

Odborníci proto podotýkají, že takový postup může mít spíše než zvrat na frontě za následek nízkou bojovou morálku, vysokou úmrtnost a další chaos. „Ruské ozbrojené síly se vší svou byrokracií prostě nejsou schopny flexibility a rychlosti,“ řekl The Moscow Times vojenský analytik Pavel Luzin. „Politicky je možné tvrdit, že se chystáte zmobilizovat, ale právě teď je v Rusku téměř nemožné to provést,“ dodal.

Řada mužů se přitom nadále snaží raději utéct ze země, aby se nasazení na Ukrajině vyhnula, uprchlo už přinejmenším dvě stě tisíc lidí. Úřady už proto na některých hranicích otevřely provizorní kanceláře, které kontrolují, zda odcházející nepodléhají mobilizaci. Severní Osetie rovněž omezila počet aut, která smějí na její území vstoupit z ostatních částí Ruska a pokračovat do Gruzie.