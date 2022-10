Koalice Spolu oznámí svůj postup ohledně kandidáta na Hrad v úterý | E15.cz

Fiala v sobotu uvedl, že do rozhodování zasáhlo mimo jiné jeho krátké virové onemocnění, kvůli němuž nebylo možné uskutečnit některé schůzky. Žádné konkrétní jméno neuvedl.

„Vypadá to dobře. A oznámíme to, teď to myslíme opravdu vážně, oznámíme to 4. října, jak budeme postupovat,“ řekl premiér. „Omlouvám se, já jsem řekl, že to bude do konce září, ale že to nebude na minuty. Trošku to posunulo moje krátké virové onemocnění protože jsme nemohli udělat některé schůzky, které jsou pro ten krok nutné,“ informoval.

Fiala o postupu koalice Spolu hovořil 22. září v televizní debatě ke komunálním volbám. Stejně jako předsedkyně koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se vyjádřil tak, že nechce prezidenta, který patří k populistické nebo extremistické části politického spektra, ale který bude ctít zákony a respektovat prozápadní orientaci země a stmelovat její obyvatele. Předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová chce mít na Hradě demokrata.

Tyto podmínky by podle předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky splňovali z pohledu lidovců senátor Pavel Fischer, generál Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Předseda KDU-ČSL ale nevyloučil možnost ještě postavit vlastního kandidáta. STAN se stranickým kandidátem nepočítá, uvedl tehdy předseda hnutí Vít Rakušan.