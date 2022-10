Sergej Surovikin, generál pro špinavou práci. Má zachránit Putina u jestřábů | E15.cz

Generál Surovyj nebo Armagedon. Obě přezdívky naznačují Surovikinovu ochotu zanechávat za sebou spoušť. „Surovikin je absolutně nemilosrdný, beroucí minimální ohled na lidský život. Obávám se, že jeho ruce budou zcela zbroceny ukrajinskou krví,“ sdělil listu The Guardian anonymně někdejší spolupracovník nově jmenovaného velitele.

Generálova krvavá minulost

Surovikinovu špatnou pověst mají na svědomí především dva okamžiky. Prvním bylo nasazení v době puče v Moskvě v srpnu 1991. Tehdy v hodnosti kapitána působícího v motostřelecké divizi poslal obrněná vozidla proti demonstrantům bránícím puči. Tři z nich zemřeli. Po potlačení pokusu o převrat byl Surovikin zatčen a sedm měsíců vyšetřován.

Prezident Boris Jelcin ale nakonec dospěl k závěru, že kapitán pouze plnil rozkazy, a tak jeho vojenská kariéra mohla pokračovat. V roce 1995 ji sice narušilo nařčení z ilegálního prodeje zbraní, ale i tentokrát Surovikin vyšel z problémů bez větší úhony. Bez trestu zůstaly i další škraloupy, například když se v roce 2004 v jeho přítomnosti po příkré kritice zastřelil podřízený.

Surovikin se pak přes různá velení v roce 2017 propracoval na pozici šéfa ruských vojsk v Sýrii, kde Moskva intervenovala ve prospěch Bašára Asada. V zemi na ruského velitele zřejmě nikdo hned tak nezapomene. Připisováno je mu především bombardování Aleppa a zpráva Human Rights Watch viní ruské síly pod jeho velením z útoků na školy, nemocnice či trhy.

Zvrátit stav na bojišti bude těžké

„Surovikin stojí za masakry a dozorem nad Asadovými silami, které užívaly chemické zbraně. Je jedním z faktorů, které Asadovi znovu umožnily získat kontrolu nad mnoha oblastmi,“ napsal na Twitteru na adresu nového velitele odborník na Sýrii z Atlantic Council Ruslan Trad. Otázkou nyní zůstává, zda se Putinovi totéž podaří na Ukrajině.

Komentátoři v otázce dalšího ruského postupu nemají příliš jasno. Někteří míní, že Kreml jmenováním Surovikina sleduje rychlé výsledky, které by mohl předvést doma. Spektakulární ostřelování center měst a civilní infrastruktury pak považují za jeho jasný rukopis. Odborníci však podotýkají, že tyto šokující údery těžko zvrátí vojenský vývoj a nezastaví dosud poměrně úspěšnou ukrajinskou protiofenzivu na východě a jihu Ukrajiny.

Část analytiků se proto navzdory úvodním raketovým útokům po celém ukrajinském území domnívá, že Surovikin se nejspíše soustředí na jedinou oblast. „Může to být Luhansk, může to být Doněck nebo jih. Sledujeme scvrkávání ruské vojenské operace,“ konstatoval podle Al-Džazíry Alexandre Vautravers ze Swiss Military Review. Zaznívají přitom i pro Západ varovné hlasy, které připomínají Surovikinovu ochotu nasadit jakékoli prostředky. Podle nich by se nezdráhal použít ani jaderné zbraně.

Není přitom jasné, zda hlavním motivem Surovikinova jmenování je Putinovo přesvědčení o generálových schopnostech změnit poměry na bojišti, nebo spíše prezidentova snaha zlepšit svou vlastní pozici. „Existují silné náznaky, že toto jmenování upevňuje Putinovu moc mezi různými veliteli,“ tvrdí podle Sky News vojenský analytik Forbes McKenzie z McKenzie Intelligence.

Spojenec Prigožina může uklidnit kritiky

Surovikin v Sýrii navázal dobré vztahy s Jevgenijem Prigožinem, jenž je spojován s Vagnerovci, tedy žoldáky, kteří bojují za ruské zájmy všude po světě. Prigožin zároveň patří mezi nejsilnější kritiky ministerstva obrany kvůli dosavadním vojenským selháním na Ukrajině. McKenzie se proto domnívá, že generálovo angažmá by mohlo uspokojit i další jestřáby a národovecké kruhy, které se stále více ozývají a volají po tvrdším postupu na Ukrajině.

„V posledních týdnech jasně roste tlak na Putina ze strany širokého spektra nacionalistů, kteří se ptají: Proč nebombardujete jejich infrastrukturu? Proč nebombardujete Kyjev?“ vysvětlil zmíněné britské televizi expert na postsovětský prostor z univerzity v Edinburghu Luke March.

„Skutečnost, že Surovikin je krutý, známý střelbou do demonstrantů a používáním chemických zbraní v Sýrii, vysílá jasný signál a zároveň zvyšuje faktor zastrašování,“ dodal.

Putin svým krokem, přinejmenším prozatím, získal u kverulantů body. „Surovikin je nejschopnějším velitelem v ruské armádě,“ pochválil generála Prigožin. „Nyní jsem s operací stoprocentně spokojen,“ komentoval na Telegramu útoky na ukrajinská města i čečenský lídr Ramzan Kadyrov, jenž „speciální operaci“ v poslední době rovněž kritizoval. A pokud nasazení generála nevyjde, bude moci Putin alespoň prohlásit, že vyšel vstříc přání jestřábů , ale Surovikin selhal.