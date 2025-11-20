Trump schválil návrh mírového plánu pro Ukrajinu, Kyjev u jeho vzniku chyběl
Americký prezident Donald Trump podle informací NBC News posvětil nový mírový plán, který má ukončit ruskou invazi na Ukrajinu. Washington návrh o 28 bodech konzultuje s Moskvou, nikoli však s Kyjevem, který nebyl přizván k jednáním ani k přípravě dokumentu. Podle médií plán počítá mimo jiné s územními ústupky Ukrajiny a omezením její armády. Kreml tvrdí, že kontakt s USA pokračuje, ale k posunu směrem k dohodě zatím nedošlo.
Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou.
Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílí. USA ji sice v hrubých obrysech informovaly, podrobnosti ale nezná a ani nebyla požádána o podněty, uvedla NBC. Aby mírový plán pro Ukrajinu uspěl, musí ho podpořit Ukrajina i Evropa, řekla před jednáním ministrů zahraničí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
„Prezident jasně uvedl, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít dohodu o konci války. Prezident Trump věří, že s ochotou k pružnosti existuje šance ukončit tuto nesmyslnou válku," citovala stanice NBC nejmenovaného představitele Bílého domu.
Ztráta území, omezení armády
Přípravu plánu podle NBC News koordinují americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff, viceprezident J. D. Vance a prezidentův zeť Jared Kushner. Podle zdroje agentury AFP nový plán navrhuje uznání anexe Krymu, přenechání dalších okupovaných území Rusku a snížení stavu ukrajinské armády o více než polovinu.
Také zdroje Reuters uvedly, že jedním z mnoha bodů amerického návrhu je požadavek na snížení stavu ukrajinských ozbrojených sil. Podle těchto osob, které s agenturou hovořily pod podmínkou zachování anonymity vzhledem k citlivosti záležitosti, Washington chce, aby Kyjev hlavní body plánu přijal.
„Dostáváme signály, že musíme tento plán přijmout," citovala také AFP vysoce postaveného představitele blízkého této věci, který si nepřál být jmenován. Návrh zahrnuje „uznání (anexe) Krymu a dalších regionů zabraných Ruskem" a "snížení počtu vojáků na 400 tisíc", uvedl zdroj AFP. Zelenskyj letos v lednu řekl, že ukrajinská armáda čítá 880 tisíc vojáků.
Silné americké vůdcovství
Kreml ve středu oznámil, že je s Washingtonem stále v kontaktu, ale že pokud jde o možný mírový plán na ukončení konfliktu na Ukrajině, nemá od srpnového summitu Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem co nového sdělit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že kontakty s Američany pokračují, ale zatím se neudělalo dost pro to, aby mohl být uspořádán nový summit.
Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters po setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře uvedl, že pouze Spojené státy a prezident Donald Trump mají dostatečnou sílu k zastavení války na Ukrajině. Pro konec více než tři a půl roku trvající ruské války proti Ukrajině je podle Zelenského důležité, aby americké vedení zůstalo efektivní.
„Nejdůležitější pro zastavení krveprolití a dosažení trvalého míru je, abychom pracovali s našimi partnery a aby americké vůdcovství zůstalo efektivní a silné," uvedl Zelenskyj na Telegramu. Pro Ukrajinu je podle něj také důležité, aby bylo Turecko připraveno poskytnout „potřebnou platformou" pro vyjednávání s Ruskem.
Invazi na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, nařídil Putin, který tak v Evropě rozpoutal největší ozbrojený konflikt od konce druhé světové války.