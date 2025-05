Válka na Ukrajině ONLINE: Kreml oznámí ruské vyjednávače s Ukrajinou, až to Putin uzná za nutné

Jména ruských zástupců na možných jednáních s Ukrajinou Moskva oznámí, jakmile to ruský prezident Vladimir Putin bude považovat za nezbytné, řekl dnes podle státní agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle agentur AFP a Reuters odmítl sdělit, zda se rozhovorů v Turecku zúčastní samotný Putin. Jednání se očekávají ve čtvrtek v Istanbulu, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve uvedl, že tam bude na Putina čekat osobně. Pokud Putin do Turecka nepřijede, bude to konečný signál, že Rusko nechce válku ukončit, uvedl šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.