Lavrov označil za nereálné, aby se jednání s Ukrajinou konalo ve Vatikánu

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes zpochybnil, že by se mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou mohly konat ve Vatikánu. S takovou možností podle italské premiérky Giorgie Meloniové souhlasil papež Lev XIV. Lavrov však jednání mezi pravoslavnými zeměmi na katolické půdě označil za nepříliš elegantní.

Podle serveru The Moscow Times Lavrov řekl, že rusko-ukrajinská jednání ve Vatikánu jsou nereálná a že na uskutečnění takového scénáře není nutné vynakládat síly. „Nebylo by příliš elegantní, aby pravoslavné země na katolické půdě diskutovaly o zásadních otázkách týkajících se odstranění základních příčin (ruské invaze na Ukrajinu),“ řekl Lavrov a obvinil Kyjev, že ničí ukrajinskou pravoslavnou církev. „Pro samotný Vatikán by nebylo příliš pohodlné v takových okolnostech hostit delegace z obou zemí,“ dodal šéf ruské diplomacie. Agentura AFP napsala, že Rusko má po staletí napjaté vztahy s Vatikánem.