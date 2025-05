Ukrajina se jednání nebojí, prohlásil Zelenskyj před čtvrteční schůzkou s Ruskem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve večerním projevu uvedl, že počká na to, kdo z Ruska přijede na čtvrteční jednání v Istanbulu, a pak rozhodne, jaký další krok udělá Ukrajina. Zelenskyj se již dříve vyjádřil, že bude osobně v Turecku čekat na ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten sice v neděli sám přišel s návrhem na přímé rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou ve čtvrtek v Istanbulu, ale až dosud se Kreml nevyjádřil, kdo bude Rusko na čtvrtečních jednáních zastupovat. Americký prezident Donald Trump v pondělí naznačil, že by do Istanbulu mohl také přicestovat.

Z Ruska zatím podle Zelenského zaznívají „nepřesvědčivé signály“ ohledně čtvrtečních jednání. „Ale také slyšíme, že prezident Trump zvažuje možnost přicestovat do Turecka. To by se mohlo stát nejsilnějším argumentem. Tento týden skutečně může změnit mnohé, ale jde o to, že může. Teď se o tom rozhoduje,“ prohlásil a ujistil, že Ukrajina je připravena k jednání v jakémkoliv formátu. „My se setkání nebojíme,“ dodal ukrajinský prezident.