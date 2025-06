Válka na Ukrajině ONLINE: Ukrajinci tvrdí, že jejich výbušniny poničily pilíře Krymského mostu

Ukrajinský prezident Zelenskyj řekl, že dostal pozvánku na summit NATO do Haagu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že dostal pozvánku na summit Severoatlantické aliance, který se koncem tohoto měsíce uskuteční v Haagu, napsala dnes agentura AFP. Připomíná, že už dříve Zelenskyj uváděl, že pokud by na jednání nebyl, znamenalo by to vítězství pro Rusko.

Hlavními tématy summitu aliance bude ruská invaze na Ukrajinu, která trvá čtvrtým rokem, a požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby členské země zvýšily výdaje na obranu. Summit aliance se v Haagu uskuteční od 24. do 25. června.