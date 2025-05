Merz: EU zpřísní protiruské sankce, pokud do konce týdne nepokročí jednání

Evropská unie zpřísní protiruské sankce, pokud do konce týdne nepokročí jednání o ukončení války na Ukrajině. Na tiskové konferenci po jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj je na tahu v jednáních o konci války výhradně Rusko. Případné nové sankce proti režimu prezidenta Vladimira Putina by se týkaly energetického sektoru a finančního trhu.