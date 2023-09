Brzdí nás strach západních investorů, říká ukrajinský politik | e15.cz

„Stryj má do budoucna obrovský byznysový potenciál,“ je přesvědčený Andrij Stasiv, místostarosta zhruba šedesátitisícového města na západní Ukrajině. Na starosti má hospodářský rozvoj regionu, ve kterém žije více než sto tisíc obyvatel. Podle něj by se západní firmy včetně českých neměly bát vstoupit na ukrajinský trh. „Když si u nás otevřete továrnu, pomůžete nám zastavit ruské agresory,“ říká Stasiv v rozhovoru, který vznikl v rámci reportážní cesty e15 na Ukrajinu .

Co se dělo ve vašem městě v prvních dnech a týdnech ruské agrese?

Na začátku invaze jsme se pochopitelně všichni báli. Nikdo nevěděl, co se stane zítra. Starosta svolal bezpečnostní radu města, do které jsme kromě zastupitelů pozvali například velitele místní policie, velitele domobrany a další důležité činitele a okamžitě jsme začali jednat o tom, jak můžeme ochránit naši komunitu. Vyhodnotili jsme, ze kterých směrů na nás ruské jednotky mohou zaútočit, a všechny přístupové cesty jsme zabarikádovali cihlami a betonovými zátarasy. Sestavili jsme seznam místních obyvatel, kteří jsou schopni bojovat. Zjišťovali jsme třeba, kolik lidí v regionu vlastní střelnou zbraň. Nejčastěji šlo o myslivce, policisty, veterány ze sovětské války v Afghánistánu a podobně. Měli jsme také tým dobrovolníků, který neustále objížděl městské hranice a informoval nás o situaci.

Během prvních týdnů války jsme si nemohli dopřát chvilku oddechu. Starosta spal s telefonem v ruce, radnice pracovala 24 hodin denně. Bylo to velice náročné a vyčerpávající období. Ani teď nejezdíme nikam na dovolenou a neustále tu musí být alespoň jeden z místostarostů k dispozici.

Přijali jste i nějaké válečné uprchlíky, nebo spíš lidé utíkali odsud?

Obojí. Přišlo k nám mnoho uprchlíků z východní Ukrajiny. Museli jsme jim zajistit ubytování, jídlo, vodu, oblečení… Hodně nám v tomto pomohla naše partnerská města v Evropě, která nám hned na začátku války poslala náklaďáky s humanitární pomocí. Většina uprchlíků ve Stryji zůstala. Někteří si už opatřili vlastní bydlení, jiní zůstávají v provizorních ubytovnách, které jsme pro ně postavili. Byla také spousta místních lidí, kteří utekli do zahraničí, zejména ženy s malými dětmi. Uprchli však i někteří muži, což je pro mě dost nepochopitelné. Měli zůstat a bránit Ukrajinu, ale bohužel se rozhodli jinak.

Jak moc se od loňska proměnilo obyvatelstvo Stryje?

Oficiálně jsme přijali 12 500 uprchlíků, ale ve skutečnosti jich bude přibližně dvakrát tolik. O místních občanech, kteří odešli, nemáme přesný přehled. Celkově se ale zdá, že populace Stryje od zahájení invaze vzrostla.

Jak dopadla invaze na zdejší podnikání?

Státní instituce se musely zpočátku postarat především o lidi, takže podniky jsme nechali být, ať se o sebe starají samy. Řada firem byla donucena přerušit činnost, i kvůli tomu, že jejich majitelé nebyli na krizovou situaci připraveni. Na Ukrajině je bohužel častý nešvar, že si podnikatelé raději kupují nová auta a jachty nebo jezdí na drahé dovolené, a nemyslí na vytváření finančních rezerv.

Po pár měsících se ale situace zlepšila a dnes některé sektory profitují ještě lépe než před válkou. Paradoxně nám pomohl příchod uprchlíků. Ne všichni utekli z domova bez peněz a díky přistěhovalcům se opět podařilo naplnit naše restaurace, kadeřnictví a obchody. Ekonomice západní Ukrajiny prospělo i to, že sem přesídlila spousta firem z válečných oblastí. Konkrétně do Stryje se jich přestěhovalo kolem dvaceti.

Můžete uvést nějakou konkrétní firmu, která se u vás úspěšně usadila?

Rád bych zmínil třeba společnost Citius S, která vyrábí bezpečnostní prvky pro auta, jako jsou neprůstřelná okna pro dodávky, které přepravují peníze do bank, a podobně. Tato firma se kvůli ruské agresi stěhovala už dvakrát. Původně sídlila na Krymu a po anexi poloostrova odešla do Melitopolu v Záporožské oblasti. Válka ji pak donutila odejít k nám do Stryje. Věříme, že tady už zůstane, protože od chvíle, co sem přišla, její tržby stouply asi trojnásobně. Má spoustu zakázek od ukrajinských i zahraničních klientů.

Na Západě se teď hodně mluví o poválečné rekonstrukci Ukrajiny. Jak plánujete ekonomicky oživit váš region?

Stryj má do budoucna obrovský byznysový potenciál, hlavně díky své geografické poloze. Nacházíme se poblíž polských, slovenských, maďarských a rumunských hranic, máme tedy skvělé dopravní spojení do zemí Evropské unie. V příštích letech plánujeme ve městě vybudovat nový průmyslový park, který bude jedním z největších na Ukrajině. Také chceme zrekonstruovat místní letiště. Kdysi bývalo největším vojenským letištěm Sovětského svazu. Rádi bychom je opravili a využívali ho jak pro nákladní, tak osobní leteckou dopravu. V současné době se snažíme přesvědčit vládu, aby nám tenhle projekt pomohla zafinancovat.

Co vaše plány nejvíc brzdí?

Největší problém je samozřejmě válka, respektive strach zahraničních investorů z pokračování konfliktu. Letos v srpnu jsme například pozvali zástupce našich partnerských měst na oslavy ukrajinského Dne nezávislosti a dorazila jich jen hrstka. Lidé ze Západu se bojí k nám jezdit. Měli by ale pochopit jednu věc: když si na Ukrajině otevřou továrnu a budou tady platit daně, náš stát bude mít prostředky na to, aby nakoupil další zbraně a zastavil ruské agresory. Pokud Rusy nezastavíme my, příště napadnou vaše města.

Zajímají se o Stryj nějací investoři z Česka?

Ve Stryji působí česká firma Time & Space a její majitelé tu loni uspořádali podnikatelské fórum, na které přijelo asi třicet českých podnikatelů. Zatím nevím, jestli přineslo nějaké výsledky. Rád bych Čechům vzkázal, že u nás mohou úspěšně podnikat. Západ Ukrajiny je bezpečný a máme tu spousty kvalifikovaných a pracovitých lidí se zkušenostmi ze zahraničí, takže o zaměstnance nebudete mít nouzi.

Věříte, že Ukrajina válku vyhraje?

Samozřejmě. Ukrajinští vojáci jsou nejlepší na světě. K tomu, abychom zvítězili, ale budeme potřebovat, aby nám ostatní evropské země pomohly. Potřebujeme vaše zbraně a letadla. Nejde jen o to zvítězit, ale také o to, kolika lidskými životy za vítězství zaplatíme. Chceme, aby jich bylo co nejméně.

Andrij Stasiv (42)