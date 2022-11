ÚOHS vás může prověřovat i kvůli nešťastné smlouvě s klientem | E15.cz

Nemusíte se hned s někým domluvit na cenách, abyste se dostali do problémů s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Někdy to může způsobit i nešťastně formulovaná smlouva s dodavatelem či zákazníkem, upozorňuje seniorní advokátka PRK Partners Kateřina Hájková.

Zakázanými dohodami, které hrozí porušením hospodářské soutěže, nejsou jen všeobecně známé úmluvy o cenách. Problematické mohou být i smlouvy s dodavatelem nebo zákazníkem. Pokud například odběratel zboží dál prodává, může nastat problém, pokud smlouva stanoví nejnižší cenu, za níž tak může činit. Nebo vymezí teoritorium, kde smí konkrétní produkt nabízet, eventuálně stanoví marži nebo i jakoukoliv konkrétní složku ceny.

V rozporu s pravidly hospodářské soutěže mohou být i dohody o bojkotech konkrétních firem. Nebo výměna citlivých informací, mnohdy zcela nevinná. Třeba na večírku, kde se potkají dva lidé z konkurenčních subjektů a v nezávazné komunikaci si sdělí něco, co by neměli.

Na co všechno by si tedy podnikatelé měli dát pozor, aby se nedostali do problémů s ÚOHS a jaké jednání hospodářskou soutěž narušuje? Čeho by se měli podnikatelé vyvarovat, aby nedošlo k jejímu porušení? Co by neměly sjednané dohody obsahovat a jaké jsou následky, pokud dojde k uzavření smluv v zakázané podobě?

O tom diskutovala Kateřina Hájková v 19. díle talkshow Na kus řeči s právníky se svým kolegou Danielem Vejsadou.