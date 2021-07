Advokátka PRK Partners hovoří o trendech v jednávání s odbory | E15.cz

Pandemie COVIDU-19 zasáhla do mnohých kolektivních vyjednávání jako blesk z čistého nebe. Z diskuse o navyšování mezd se u mnohých zaměstnavatelů během chvíle stala diskuse o zachování pracovních míst. S advokátkou Terezou Erényi z PRK Partners se bavíme nejen o kolektivním vyjednávání, ale také o tom, jaké jsou v oblasti odborových organizací nové trendy, kde se dnes odborové organizace nejčastěji objevují a na co si zaměstnavatelé musejí dát při jednání s odborovými organizacemi pozor. Dozvíte se také, proč by měl s návrhem kolektivní smlouvy někdy přijít aktivně i sám zaměstnavatel a nečekat na návrh odborů, či jak je pravděpodobné, že při jednání o kolektivní smlouvě skutečně dojde ke stávce.