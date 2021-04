Firmy musí z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví povinně testovat své zaměstnance na nemoc COVID-19. Ačkoliv jim za to hrozí pokuty, které jsou spíše nižší, ignorování této povinnosti by mohlo pro zaměstnavatele znamenat ekonomickou sebevraždu, říká Jaroslav Škubal, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Jak mají zaměstnavatelé správně testovat? A co pro firmu znamená pozitivní výsledek testu? Podívejte se na video.