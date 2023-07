Vymýcení švarcsystému není realistické, ale výrazně ho ubylo | e15.cz

Posoudit, kdy je v pořádku najímat na práci osoby samostatně výdělečně činné a kdy jde o švarcsystém, je složité a v podstatě pro to neexistuje jednoznačná právní úprava. „Nelze vypíchnout jednu věc, u níž by se dalo říct, že když ji smlouva bude, nebo nebude obsahovat, dopadne to před úřadem či soudem dobře, nebo špatně. Často jsme sami jako právníci nálezy překvapeni,“ říká advokát PRK Partners Jaroslav Škubal. Vymýcení švarcsystému podle něj není reálné, nicméně od roku 2012, kdy s ním stát intenzivně bojuje, jej výrazně ubylo.