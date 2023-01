Osvobození Babiše je volební granát. Středulovo odstoupení má nulový efekt, tvrdí komentátor Pečinka | E15.cz

Osvobození Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo je hozeným granátem do probíhající volební kampaně, myslí si politický komentátor Bohumil Pečinka. Následovat bude mobilizace obou znepřátelených táborů. Ani pro jeden z nich totiž neznamenal rozsudek soudce Jana Šotta kýženou katarzi. „Zdůvodnění je obrovskou obžalobou státního zastupitelství a státního zástupce Šarocha, který dozoroval celý případ, takže je to nejednoznačný výrok, ze kterého si probabišovská i protibabišovská skupina vezme to své, a nebude ho tak úplně akceptovat,“ říká. Zatímco Andrej Babiš upevní svou pozici, soupeření Danuše Nerudové s Petrem Pavlem vyvolá takovou hořkost, že se jejich voliči ve druhém kole 100% nepřekryjí. Za mírného favorita prezidentských voleb proto považuje expremiéra.

Pouhých pět dní před prvním kolem prezidentských voleb skončil proces s Andrejem Babišem. Ten v něm byl sice zproštěn obžaloby z dotačního podvodu, ale v obsáhlém odůvodnění rozsudku zaznívá několik pochybností. „Jsou tam tři podněty k možnému zahájení trestního stíhání ve věci křivé výpovědi nejbližších spolupracovníků Andreje Babiše. Soudce Šott taky znovu otevírá už uzavřený případ inzerce na Čapím hnízdě, kde říká, že došlo k iracionálnímu předražení reklamních ploch čili obrovským daňovým únikům,“ vysvětluje Bohumil Pečinka, proč verdikt nepřináší satisfakci expremiérovým sympatizantům, ani odpůrcům a dá se čekat, že obě strany se ještě více polarizují.

„Ty dva světy se sjednotí kolem dvou hlavních reprezentantů. V tom babišovském světě to bude Andrej Babiš a to, co se říkalo, že Jaroslav Bašta jde výrazně nahoru v preferencích a možná ohrožuje i účast Andreje Babiše ve druhém kole, se smaže. A na druhé straně ten nebabišovský svět, si v příštích dvou, třech dnech najde svého reprezentanta, ať už to bude spíše Petr Pavel, nebo Danuše Nerudová. A ti menší kandidáti budou mít určitě menší šanci,“ predikuje komentátor Reflexu a spoluautor podcastu Kecy a politika. Hrát se teď bude o procenta Marka Hilšera a Pavla Fischera, která jsou „jasně mrtvá“, a půjde o to, jestli je budou držet dál, nebo se jich vzdají ve prospěch svých silnějších soupeřů.

Odstoupení Josefa Středuly z boje o Hrad a vyjádření podpory Danuši Nerudové má podle Pečinky nulovou hodnotu, jeho voliči jsou názorově ukotvení jinde a doporučením odborářského předáka se budou řídit jen okrajově. „Podle mých informací chtěl ještě v pátek ráno podpořit Andreje Babiše a málem ho podpořil, ale někteří z těch středopravicových senátorů, kteří mu podepsali jeho kandidaturu, mu připomněli, že mu ji nepodepisovali proto, aby podpořil Babiše. A on to na poslední chvíli změnil a podpořil Danuši Nerudovou. Možná se za pár týdnů dozvíme, za co to vyobchodoval, co tam hrálo a nehrálo roli,“ má jasno.